Hatay'daki 8 katlı ve 28 daireli bina depremde sapasağlam ayakta kaldı: 300 ton demir kullandık

Yüzyılın afeti, 11 ili yıktı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin en çok vurduğu bölgelerden biri Hatay'dı. Kentte pek çok bina yıkıldı. Ancak 8 katlı ve 28 daireli Selahatttin Öztürk Apartmanı, sapasağlam kalmayı başardı.
Bina, sağ, sol ve arka kısmında yer alan 3 yapının üzerine devrilmesine karşın yıkılmadı. 28 aile, afeti can kaybı yaşamadan atlattı. Ancak yandaki binalar üzerine yıkıldığı için sadece duvarları hasar aldı. Bu nedenle yıkım kararı verilen binanın sahibi Ali Öztürk, şu açıklamayı yaptı:
50 yıldır esnafım. Kazandığım parayla binayı yaptırdım. Sağlam olması için 300 ton demir kullandım. Yanındaki binalar 15 saniyede yerle bir oldu. Bizim binamız sayesinde arkadaki apartmandan kurtulanlar oldu. Bir kişi ölseydi benim hayatıma bedeldi. Ama çok şükür yıkılmadı ve kimse ölmedi. Düzgün yapılan binalar yıkılmadı. Yetkililerden, düzgün iş yapan insanlara yardımcı olmalarını bekliyoruz.
YÜREKLERİ ISITTI
Hatay'da Ramazan Dilaver, deprem olur olmaz kendisini sokağa attı! Ayakkabısını bile giymeye fırsat bulamadı! Üşümeye başladı. İstanbul'dan bölgeye giden bir polis memuru ise ayakkabılarını Dilaver'e vererek yürekleri ısıttı. Hala polis memurunun verdiği ayakkabıları giyen Dilaver'in sözleri, milyonları duygulandırdı: Adını bile bilmiyorum. Ayakkabısını her gün temizliyorum. Kendisini bulmayı çok istiyorum.
HAYALLERİ YIKILMADI
Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatma Zehra Köse, 6 Şubat'taki depremde tüm arkadaşlarını kaybetti. Ailesiyle birlikte çadır kente yerleşti. Hayallerinden ise hiç vazgeçmedi. Ders çalışmayı bir an olsun aksatmayan depremzede, "Tıp fakültesini kazanmayı istiyorum. Bu hayalimin peşinden gidiyorum. Enkazlardan yaralı çıkanları gördükçe doktor olma isteğim daha da arttı" dedi.
Bina, sağ, sol ve arka kısmında yer alan 3 yapının üzerine devrilmesine karşın yıkılmadı. 28 aile, afeti can kaybı yaşamadan atlattı. Ancak yandaki binalar üzerine yıkıldığı için sadece duvarları hasar aldı. Bu nedenle yıkım kararı verilen binanın sahibi Ali Öztürk, şu açıklamayı yaptı:
50 yıldır esnafım. Kazandığım parayla binayı yaptırdım. Sağlam olması için 300 ton demir kullandım. Yanındaki binalar 15 saniyede yerle bir oldu. Bizim binamız sayesinde arkadaki apartmandan kurtulanlar oldu. Bir kişi ölseydi benim hayatıma bedeldi. Ama çok şükür yıkılmadı ve kimse ölmedi. Düzgün yapılan binalar yıkılmadı. Yetkililerden, düzgün iş yapan insanlara yardımcı olmalarını bekliyoruz.
YÜREKLERİ ISITTI
Hatay'da Ramazan Dilaver, deprem olur olmaz kendisini sokağa attı! Ayakkabısını bile giymeye fırsat bulamadı! Üşümeye başladı. İstanbul'dan bölgeye giden bir polis memuru ise ayakkabılarını Dilaver'e vererek yürekleri ısıttı. Hala polis memurunun verdiği ayakkabıları giyen Dilaver'in sözleri, milyonları duygulandırdı: Adını bile bilmiyorum. Ayakkabısını her gün temizliyorum. Kendisini bulmayı çok istiyorum.
HAYALLERİ YIKILMADI
Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatma Zehra Köse, 6 Şubat'taki depremde tüm arkadaşlarını kaybetti. Ailesiyle birlikte çadır kente yerleşti. Hayallerinden ise hiç vazgeçmedi. Ders çalışmayı bir an olsun aksatmayan depremzede, "Tıp fakültesini kazanmayı istiyorum. Bu hayalimin peşinden gidiyorum. Enkazlardan yaralı çıkanları gördükçe doktor olma isteğim daha da arttı" dedi.