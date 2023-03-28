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    Konya'daki çöp evden 1.5 yaşında bebek çıktı

    Anne, kızı Asel’i evde yalnız bıraktı. Ağlama sesini duyan apartman sakinleri, her odası çöplerle dolu eve girince 1.5 yaşındaki bebeği bitkin halde buldu. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Çöp evden bebek çıktı

    Konya'da bina sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duymaları üzerine, boş olan yan daireden terasa çıktı. Terasın duvarından atlayıp G.'nın açık olan balkon kapısından içeri giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çöplük içindeki evde G.'nin kızı Asel'i bitkin halde buldu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besledi. Talihsiz yavru, hastaneye kaldırıldı. Sevgilisinin yanında olduğu öne sürülen G., gözaltına alındı. Serbest bırakılan anne hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.



    3 ODA 1 MAĞARA
    Mardin'in Artuklu İlçesi'ndeki 3 katlı evi gören, dönüp yeniden bakıyor. Çünkü ev, bir mağaranın üzerinde bulunuyor. Mağara ise 3 odadan oluşuyor. Odaların 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor. Ev sahibi Bayram Kerimoğlu şunları söylüyor: Evimizi görenler çok şaşırıyor. Dönüp bir daha bakıyor. Ama Mardin, altı kayadan oluşan bir şehir. Bazen binamızın fotoğrafını çekmek için şehir dışından gelen ziyaretçiler de bulunuyor. Sıcaklarda mağaranın iç kısmı serin oluyor. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için de iyi bir oyun alanı bulunuyor.



    PARANIN ÜZERİNE 'YAT'TI
    İstanbul Boğazı'nda trajikomik bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya Uğur K. adlı genç, Buse takma adlı kız arkadaşı K.Ç'ye evlilik teklifi yapmak için bir organizasyon firmasıyla anlaştı. Ücretin yarısı olan 3 bin lirayı peşin yatırdı. Çift, yatta akşam yemeği yedikten sonra 2 saat boyunca Boğaz turu yaptı. Köprüye lazerle isimlerini yazdıran Uğur K. kıza evlilik teklifi yaptı. Gecenin sonunda hesabı isteyen yat sahibi Nusret Can Kazancı'yı "Cüzdanımı arabada unutmuşum. Karaya çıkınca veririm" diyerek kandırdı. Sonra da kayıplara karıştı...



        144 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 144 milyon 671 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 326 bin 193'er, 4 bilenler 3 bin 433'er, 3 bilenler 223'er, 2 bilenler ise 21'er lira alacak.



        1.6 MİLYON DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca bir milyon 697 bin lira devretti. 9 bilenler 11 bin 170'şer, 8 bilenler 550'şer, 7 bilenler 103'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



        ŞİMDİ 'ORDU'
        Ordu'da Mercan Kovan (11), doğuştan kulaksızdı. Ameliyatla kulak yapıldı. Hayali ise küpe takmaktı. Vali Tuncay Sonel o rüyasına da kavuşmasını sağladı.



            İMANLI İNSAN VİCDANLI OLUR
            Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. "Regaip Gecesi'dir, Miraç Gecesi'dir, Berat Gecesi'dir, Kadir Gecesi'dir, Mevlit Gecesi'dir, Cuma günüdür, Ramazan ayıdır, üç aylardır; çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu zamanlar, adeta ruhun dirilişine vesile olan kutsal zamanlardır ve bunların efendisi, sultanı, Ramazan ayıdır" dedi. Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ayı olduğuna işaret etti. "Kur'an'ı anlamak ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmek gerekir. Çünkü Kur'an hayat kitabıdır" diyerek, bu kutsal kitabı okumayı bilmeyenlerin öğrenmeye niyet etmelerini istedi. Özellikle depremzedelere yardım edilmesini isteyen Erbaş, imanlı insanın vicdanlı insanlar olduğunu kaydetti.

            BEYİN BOT'YOK'SU!
            ABD'li uzmanlar araştırdı. Botoksun, beynin işleyişini bozduğu ortaya çıktı. Bu estetiği yaptıran kişilerin, başkalarının duygularını anlama yeteneğini kaybettiği anlaşıldı.

            'TIR'AFİK KATLİAMI
            İSTANBUL Silivri'de bir TIR, karşı şeritteki araçlara çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

            İSKOÇYA'YA MÜSLÜMAN BAŞKAN
            Pakistanlı Hamza Yusuf, İskoçya Bölgesel Yönetim Başbakanı seçildi. Ülkede bir ilk...

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            Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
            Haberler Yaşam Konya'daki çöp evden 1.5 yaşında bebek çıktı
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