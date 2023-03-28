Konya'daki çöp evden 1.5 yaşında bebek çıktı

Konya'da bina sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duymaları üzerine, boş olan yan daireden terasa çıktı. Terasın duvarından atlayıp G.'nın açık olan balkon kapısından içeri giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çöplük içindeki evde G.'nin kızı Asel'i bitkin halde buldu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besledi. Talihsiz yavru, hastaneye kaldırıldı. Sevgilisinin yanında olduğu öne sürülen G., gözaltına alındı. Serbest bırakılan anne hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.
3 ODA 1 MAĞARA
Mardin'in Artuklu İlçesi'ndeki 3 katlı evi gören, dönüp yeniden bakıyor. Çünkü ev, bir mağaranın üzerinde bulunuyor. Mağara ise 3 odadan oluşuyor. Odaların 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor. Ev sahibi Bayram Kerimoğlu şunları söylüyor: Evimizi görenler çok şaşırıyor. Dönüp bir daha bakıyor. Ama Mardin, altı kayadan oluşan bir şehir. Bazen binamızın fotoğrafını çekmek için şehir dışından gelen ziyaretçiler de bulunuyor. Sıcaklarda mağaranın iç kısmı serin oluyor. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için de iyi bir oyun alanı bulunuyor.
PARANIN ÜZERİNE 'YAT'TI
İstanbul Boğazı'nda trajikomik bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya Uğur K. adlı genç, Buse takma adlı kız arkadaşı K.Ç'ye evlilik teklifi yapmak için bir organizasyon firmasıyla anlaştı. Ücretin yarısı olan 3 bin lirayı peşin yatırdı. Çift, yatta akşam yemeği yedikten sonra 2 saat boyunca Boğaz turu yaptı. Köprüye lazerle isimlerini yazdıran Uğur K. kıza evlilik teklifi yaptı. Gecenin sonunda hesabı isteyen yat sahibi Nusret Can Kazancı'yı "Cüzdanımı arabada unutmuşum. Karaya çıkınca veririm" diyerek kandırdı. Sonra da kayıplara karıştı...