Konya'daki çöp evden 1.5 yaşında bebek çıktı





3 ODA 1 MAĞARA

Mardin'in Artuklu İlçesi'ndeki 3 katlı evi gören, dönüp yeniden bakıyor. Çünkü ev, bir mağaranın üzerinde bulunuyor. Mağara ise 3 odadan oluşuyor. Odaların 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor. Ev sahibi Bayram Kerimoğlu şunları söylüyor: Evimizi görenler çok şaşırıyor. Dönüp bir daha bakıyor. Ama Mardin, altı kayadan oluşan bir şehir. Bazen binamızın fotoğrafını çekmek için şehir dışından gelen ziyaretçiler de bulunuyor. Sıcaklarda mağaranın iç kısmı serin oluyor. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için de iyi bir oyun alanı bulunuyor.