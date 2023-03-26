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    • Yaşam
    • 26.03.2023 19:26
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    • 26.03.2023 19:31
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    Meteorolojiden kar uyarısı! Hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yurt geneli yağışlı havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının görülmesi de bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

    Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

    HAVA SICAKLIĞI EKSİLERE DÜŞECEK
    Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

        Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

        ANKARA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
        Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü Kar yağışı etkili olacak.

        GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

        ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

        İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13

        İzmir: Parçalı bulutlu 22

        Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24

        Antalya: Parçalı bulutlu 21

        Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

        Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

        Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

        Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

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        Haberler Yaşam Meteorolojiden kar uyarısı! Hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek
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