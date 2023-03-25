Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurul! Ertuğrul Doğan tek aday

Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Yarın saat 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Bordo-mavili kulüpte ilk kez başkanlık görevine getirilecek Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender, Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.