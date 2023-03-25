Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurul! Ertuğrul Doğan tek aday

Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı başladı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.
Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.
AĞAOĞLU DA KONGREYE GELDİ
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararının alınmasının ardından başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu da kongreye geldi.
Ağaoğlu'nun yanı sıra yeni yönetimde yer almayan eski yöneticilerden Şemsetdin Hancı, Müminhan Bilgin ve Ömer Sağıroğlu gibi isimler de genel kurula katıldı.
Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler, ilk dakikalarda fazla ilgi göstermedi.
Kulüp genel sekreter yardımcısı Kemal Ertürk'ün konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Ali Sürmen seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.