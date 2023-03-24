Tıp öğrencisi Merve Börta'dan yürekleri titreten paylaşım!





'BANA KİM DUA EDECEK?'

"Her sınav öncesi anneme babama mesaj atar 'Dua edin' derdim. Bana şimdi kim dua edecek" diye feryat eden Merve, önceki gün görevine başladı. Cebinde ise anne babasının mezarından aldığı toprak vardı. Genç kızın sözleri yürekleri dağladı: Annecim, babacım ben sizin toprağınızı sizin aldığınız önlüğümün cebine koydum. Hastaların kullandığı ilaçlarda sizin ilaçlarınıza rastlıyorum gözlerim doluyor. İnsanlar anne babasını hastaneye şifa için getiriyor, kıskanıyorum. İnsan bir kağıt parçasının içindeki topraktan medet umar mı? Ben umuyorum. Yanımda olduğunuzu bu şekilde hissediyorum. Yaşasaydınız ben de size baksaydım diyorum. Hasta olmanıza razıydım biriniz kalsaydı diyorum...

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