Tıp öğrencisi Merve Börta'dan yürekleri titreten paylaşım!

Şiddeti 7.7 ve 7.6'ydı. Ancak uzmanlar onu 'asrın felaketi' olarak tanımladı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu depremler, 11 ili yıktı. Acının merkezlerinden biri de Adıyaman'dı. Hemşire Gülsüm Börta (53) ile öğretmen eşi Mehmet Börta'nın oturdukları bina, saniyeler içinde yıkıldı. İkisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Onlardan geriye, tıp öğrencisi kızları Merve kaldı. Anne babasına duyduğu özlemi her fırsatta sosyal medyadan dile getiren Merve'nin sözleri Türkiye'yi ağlattı.
'BANA KİM DUA EDECEK?'
"Her sınav öncesi anneme babama mesaj atar 'Dua edin' derdim. Bana şimdi kim dua edecek" diye feryat eden Merve, önceki gün görevine başladı. Cebinde ise anne babasının mezarından aldığı toprak vardı. Genç kızın sözleri yürekleri dağladı: Annecim, babacım ben sizin toprağınızı sizin aldığınız önlüğümün cebine koydum. Hastaların kullandığı ilaçlarda sizin ilaçlarınıza rastlıyorum gözlerim doluyor. İnsanlar anne babasını hastaneye şifa için getiriyor, kıskanıyorum. İnsan bir kağıt parçasının içindeki topraktan medet umar mı? Ben umuyorum. Yanımda olduğunuzu bu şekilde hissediyorum. Yaşasaydınız ben de size baksaydım diyorum. Hasta olmanıza razıydım biriniz kalsaydı diyorum...