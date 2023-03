Bursa’dan Hatay’a gönül köprüsü

yasa boğan, 11 ilde yıkımlara yol açan depremlerin ardından AFAD'ın kontrolünde bölgeden tahliye edilen depremzedeler, Bursa 'da adeta kendi evlerinde gibi karşılanıyor.Gerek deprem bölgesindeki yaraların sarılması gerekse de bölgeye yardımların ulaştırılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi , kente gelen depremzedeleri de yalnız bırakmıyor. Kimileri enkaz altından çıkarılan kimileri ise akrabalarını-yakınlarınıvarını yoğunu kaybedip Bursa'ya gelen deprem mağdurlarının ihtiyaçları, kurulan Kardeşlik Mağazasından karşılanıyor.Gönüllüler tarafından getirilen yeni eşyalar, burada yaş gruplarına ve bedenlerine göre mağaza konseptine uygun şekilde hazırlandı. Sadece yeni eşyaların yer aldığı mağazaya gelen afetzedeler, deneyerek ve beğenerek seçtikleri 'giyimden hijyen malzemelerine kadar' tüm ihtiyaçlarını gönül rahatlığı ile alabiliyor. Mağazaya şimdiye kadar 5 bin aile başvuru yaparken, ortalama 4 kişiden hesaplandığında, yaklaşık 20 bin depremzedenin ihtiyacı 'gönüllülerin bağışları ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu ile' temin edilmiş oldu.Depremzedeler sadece giyim ve hijyen malzemeleri değil aynı zamanda gıda kolisi ve yardım çekleri ile desteklenirken, deprem mağduru çocuklar da unutulmadı. Mağazanın bulunduğu fuaye alanın bir bölümü çocuklara özel olarak hazırlandı. Anne-babaları alışveriş yapan çocuklar, burada 'uzmanlar gözetiminde-oyunlar eşliğinde' psikolojik destek hizmetinden yararlanıyor. Bunun yanında depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanması için başlatılan Kardeş Kart uygulamasına mağazada başvuru yapılabiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , depremin yaralarını bir an önce sarmak için ilk günden beri canla başla çalıştıklarını belirterek, hem deprem bölgesinde kalan hem de Bursa'ya gelen tüm afetzedelere sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Bursa'daki tüm depremzedelerin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Hayırseverlerimizin de destekleriyle yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremzedeler Kardeşlik Mağazamızda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" dedi.şehirler hareketinin gelişebilmesi amacıyla 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ve halen başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), deprem yaralarının sarılması yönündeki çalışmalara da destek veriyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde Sağlıklı Şehirler Ağındaki 27 ülkeden biri olan Türkiye'de, sağlıklı kentler hareketi yürüten Sağlıklı Kentler Birliği, afet bölgesindeki üye belediyeleri yalnız bırakmadı. Üye belediye sayısı 150'ye ulaşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ahmet Recep Tekcan, Türkiye Ulusal Ağ Koordinatörü Nalan Fidan ve birlik personeli Mustafa Sevim, depremden etkilenen üye belediyelerde mevcut durumu tespit etmek için sahada temaslarda bulundu. Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Hatay , Kahramanmaraş ve Gaziantep Nurdağı ilçesinde geniş çaplı incelemelerde bulunan birlik yöneticileri, depremin bölgedeki etkisi, çalışmalar ve acil ihtiyaçlar hakkında tespitlerde bulundu. Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerini de gezen Birlik yetkilileri, depremin boyutunu, bölgedeki ihtiyaç ve talepleri yerinde gördü. Bölgedeki çadır kent ve konteyner kentleri de gezer birlik yönetimi, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onların da gönlünü aldı.Birlik yöneticileri daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'daki Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Aktaş'a saha izlenimleri ile ilgili bir rapor sunan birlik yönetimi aynı zamanda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Başkan Aktaş ile istişarede bulundu.Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında her zaman üye belediyelerin yanında olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, yine depremden etkilenen tüm üye belediyelerin bir an önce ayağa kalkması için de elbirliğiyle çalışacaklarını söyledi. Depremlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü ve DSÖ Vakfı'nın acil durum ilan ederek, başlattığı yardım kampanyası da halen devam ediyor. Avrupa bölgesinde Sağlıklı Şehirler Ağında yer alan 27 ülke ve 100 şehre yapılan çağrı ile depremden etkilenen şehirlerde barınma alanları oluşturulması sağlık ve sosyal hizmetler, giyim, gıda ve hijyen malzeme gibi ihtiyaçların sağlanması hedefleniyor. Destekler Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından kısa sürede ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılacak.geçtiğimiz hafta etkili olansağanak yağışlarda kentibesleyen 3 derenin taşmasısonucu sel felaketi yaşandı.Asrın felaketinde deprembölgelerinde canla başlaçalışan Bursa BüyükşehirBelediyesi BUSKİ GenelMüdürlüğü ekipleri, selinvurduğu Şanlıurfa'da dayaraları sarmak için yoğunbir mesai harcadı. Ekipler,taşkın sularının tahliyesiçalışmalarına başladı.Deprem bölgesinden sevkedilen 2, Bursa'dan dayola çıkarılan 1 olmaküzere toplam 3 vidanjörletahliye çalışmaları devamederken, BUSKİ ekipleri,sel felaketinin izlerisilinene kadar bölgedekiçalışmalarını sürdürecek.