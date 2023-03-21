Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İran merkezli hava yolu olan Ata Airlines'ın İstanbul-Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra kabin basıncı arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Ata Airlines'ın I3-6620 sefer sayılı Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, saat 16.15'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Kalkıştan bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.