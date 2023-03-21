Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

"ÇOK KORKTUK"

Sanaz Erfanian ise, "Teknik bir sorun olduğu belliydi ama o şekilde yola çıktık. Yarım saat sonra da döndük. Ufak çocuklar da vardı ve çok korktuk" ifadelerini kullandı.

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