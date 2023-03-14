Sözün bittiği yer! Mümtaz Gövce'nin hikayesi boğazları düğümledi





Enkaz altındayken 10 yaşındaki kızım bana WhatsApp'tan sesli mesaj göndermiş. Fakat şebeke çekmediği için gönderilememiş. Telefon benim elime geçtikten sonra, tekrar gönder tuşuna bastığımda hepsi telefonuma iletildi. Mesajlarda 'Baba Antakya'da deprem oldu. Lütfen yardım et, ambulans çağır, konum at ben atamıyorum, bizi kurtarsınlar. 'Baba bana yardım et. Annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim..' Sonra bunu yazıya dökmüş. Bu telefon eşimin telefonuydu ama, kızımdaydı. O kadar yalnızlık duygusuna kapılmış ki kendisine 'Seni seviyorum' diye mesaj atmış. Kızım korkmuştur, karanlıktan çok korkardı.