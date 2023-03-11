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    Enkazın '6’ndan çıkan mucize! Gölcük'ten Kahramanmaraş'a uzanan film gibi hikaye (Deprem haberleri)

    Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’tı. Afşin’e bağlı Soğucak Köyü’ndeki 80 evden 75’i yıkıldı. Özdemir Ailesi de enkazda kaldı. Bir tek Hakan Özdemir ile kızı Melek kurtarıldı. Evladına sımsıkı sarılan babanın sözleri ise inanılmazdı: Marmara Depremi'nde askerdim. Gölcük'te 6 yaşında bir kız çocuğunu canlı kurtarmıştım. Rabbim belki de kurtardığım o kız çocuğunun hürmetine bana kızım Melek'i bağışladı... | İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 11 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz deprem konu başlıklı diğer haberler...

    Takvim
    Enkazın 6’ndan çıkan mucize

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 2 şiddetli depremde binlerce bina yıkıldı. Günlerce arama-kurtarma çalışmaları yapıldı. 7,6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'ın komşu ilçesi Afşin de yıkımı en fazla yaşayan noktalardaydı. Afşin'in Soğucak Köyü'nde bulunan 80 evden 75'i de yıkıldı. Özdemir Ailesi de enkazda kaldı. Bir tek baba Hakan ile 6 yaşındaki kızı Melek sağ çıktı.



    Yaşadığı kabus dolu anları anlatan baba Hakan Özdemir, "Enkazdan eşim Sultan ile oğullarım Hilmi (9) ve Hanifi'nin (8 aylık) cesetlerini çıkardık. Yaşam üçgeninde kalan kızım Melek'i ise canlı olarak kurtardık. Bir tek Meleğim kaldı" diye ağladı.



    BACAĞI KIRILDI
    17 AĞUSTOS     1999'de Gölcük depreminin yaşandığı dönemde Edirne'- de askerlik görevini yaptığını belirten Hakan Özdemir'in sözleri ise inanılmazdı: "Gölcük depremiyle birlikte birliğimizi bölgeye sevk ettiler. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından canlı kurtarmıştım. Bu depremde o kız çocuğuyla aynı yaşlarda olan kızım Melek enkazdan sağ çıktı. Belki de Rabbim kurtardığım o kız çocuğunun hürmetine bana Meleğimi bağışladı. Ailemden geriye sadece Melek kaldı. Artık baba kız yaşama birlikte tutunacağız. Geride hiçbir şeyimiz kalmadı. Kayseri'de KYK yurtlarına yerleştirildik. Kızımın depremde bacağı kırıldı. Onun tedavisi sürüyor. Burada tüm ihtiyaçlarımızla ilgileniliyor. (ALİ ALTUNTAŞ)



    FAY CANINA!
    KAHRAMANMARAŞ, peş peşe iki depremle sarsıldı! Binlerce bina yıkıldı. Dulkadiroğlu ilçesindeki İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'ndaki binayı görenler ise şaştı kaldı! Öyle ki bitişik binalardan biri yıkıldı. Diğeri ise ayakta kaldı. İşte yıkılan binadan geriye yalnızca rafta bulunan fincan takımı kaldı. Asrın felaketinde zarar görmeyen fincanları görenler, "Deprem taş üstünde taş bırakmadı ama fincanlar olduğu gibi duruyor" ifadesini kullandı.

    DEPREM, Malatya'yı da salladı! Şehirde 7 ile 10 milyon TL arasında satışa çıkartılan villalardan geriye işte bu enkaz kaldı. Evlerinin sahiplerinin ise bölgeyi terk ettiği açıklandı.



    6 ŞUBAT'TA yaşanan depreme, asrın felaketi dendi! 11 ilden gelen her fotoğraf, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Bu fotoğraflar da dün Kahramanmaraş'ta çekildi. Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökme ve 4 metrelik kayma meydana geldiği gözlendi.



    YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR
    PEŞ PEŞE yaşanan iki depremin de merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Yüzyılın afeti herkesin yüreğini yaktı. Kahramanmaraş'tan çıkan dünya markası Mado'nun sahipleri de afetin tam ortasında kaldı. 6 Şubat'taki iki depremde içinde bulunduğu binanın hasar görmesi nedeniyle Yaşar Pastanesi de kepenklerini kapattı. Mado'yu içinde barındıran Yaşar Dondurma Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, konteyner kentte kalmaya başladı. "3 bine yakın çalışanım var. 60 şehit verdim. Bir defa hep beraber bir olmak zorundayız. Millet, devlet bir bugünkü yaraları sarmak zorundayız. Biz, bize düşeni biliyoruz. Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullandı.



        BİZE EMANET
        Jandarma Astsubay Adil Kozanoğlu, 2014'te Niğde Ulukışla'daki terör saldırısında şehadete erdi. Eşi Elif ile kızları Irmak (11) ve Belinay (10) ise onun hepimize emanetiydi. Ancak deprem, Kozanoğlu Ailesi'nin evini enkaza çevirdi. Elif Kozanoğlu, eşinin tüm hatırlarının enkaz altında kaldığını söyledi.

        "CANIM yanıyor ama annelik duygusu daha bir ağır basmıştı. Kolon sırtımdaydı. Tek derdim çocuklara moral vermekti" dedi.


        Kozanoğlu Ailesi'nin evinden geriye sadece bahçe kapısı kaldı.



        PARAMPARÇA
        7.7 VE 7.6         şiddetindeki depremler, Hatay'daki Aslan Ailesi'nin de evini yıktı. 7 yaşındaki Adnan Oğuz ve Mehmet Buğra hayatını kaybederken, anne Başak Kübra Aslan (29) enkazdan çıkartıldıktan 20 dakika sonra hayata gözlerini kapadı. O aileden yalnızca baba Fatih Aslan ile kızı sağ kaldı. Evladıyla bir başına kalan baba Aslan, yaşadıklarını şöyle anlattı: Deprem anında eşim bazayı ters çeviriyor. Kızım o şekilde kurtuluyor. Benim düne kadar evim vardı, eşim, çocuklarım vardı. Şu an bir şeyim yok...



        KÖPÜK KÖPÜK MUTLULUK
        VAN         İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri afet bölgesine gitti. Köpük ve Poyraz isimli arama kurtarma köpekleriyle, 234 enkazda 8 kişinin yerini tespit etti! Hepsinin kurtarılmasını sağlayarak kahraman ilan edildi. Eğitmen Niyazi Özbek, "Köpeklerimizin ayaklarının kesilmesine, yaralanmasına rağmen kendileri enkazda canlı aradı. Bir an önce canlıya ulaşabilelim derdindeydiler. Biz bile bunu hissediyorduk" dedi.



            AH DİLARA
            DİLARA Şen, daha 21'indeydi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenciydi. 23 Kasım'da Düzce'de yaşanan depremden korktu, memleketi Hatay'a gitti. İşte burada asrın felaketini yaşadı, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde toprağa verildi. Ailesinden yalnızca ablasının sağ kaldığı öğrenildi.

            VİCDANLAR ÇÖKMÜŞ...
            GAZİANTEP Islahiyeli Muzaffer Alçı'nın evi ağır hasarlıydı. Depremzede, soluğu Konya'da aldı. Yeni bir yuva ümidiyle emlakçıyla anlaştı. Ancak 1 yıllık kirayı peşin verdiğini, emlakçının da kendisine boş senet imzalattırdığını anlattı: diğer katlarda oturanlar 3 bin lira kira veriyormuş. Bizden 7 bin istedi. Allah'a havale ediyorum. Vicdan diye bir şey olmalı..
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