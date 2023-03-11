Enkazın '6’ndan çıkan mucize! Gölcük'ten Kahramanmaraş'a uzanan film gibi hikaye (Deprem haberleri)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 2 şiddetli depremde binlerce bina yıkıldı. Günlerce arama-kurtarma çalışmaları yapıldı. 7,6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'ın komşu ilçesi Afşin de yıkımı en fazla yaşayan noktalardaydı. Afşin'in Soğucak Köyü'nde bulunan 80 evden 75'i de yıkıldı. Özdemir Ailesi de enkazda kaldı. Bir tek baba Hakan ile 6 yaşındaki kızı Melek sağ çıktı.







Yaşadığı kabus dolu anları anlatan baba Hakan Özdemir, "Enkazdan eşim Sultan ile oğullarım Hilmi (9) ve Hanifi'nin (8 aylık) cesetlerini çıkardık. Yaşam üçgeninde kalan kızım Melek'i ise canlı olarak kurtardık. Bir tek Meleğim kaldı" diye ağladı.







BACAĞI KIRILDI

17 AĞUSTOS 1999'de Gölcük depreminin yaşandığı dönemde Edirne'- de askerlik görevini yaptığını belirten Hakan Özdemir'in sözleri ise inanılmazdı: "Gölcük depremiyle birlikte birliğimizi bölgeye sevk ettiler. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından canlı kurtarmıştım. Bu depremde o kız çocuğuyla aynı yaşlarda olan kızım Melek enkazdan sağ çıktı. Belki de Rabbim kurtardığım o kız çocuğunun hürmetine bana Meleğimi bağışladı. Ailemden geriye sadece Melek kaldı. Artık baba kız yaşama birlikte tutunacağız. Geride hiçbir şeyimiz kalmadı. Kayseri'de KYK yurtlarına yerleştirildik. Kızımın depremde bacağı kırıldı. Onun tedavisi sürüyor. Burada tüm ihtiyaçlarımızla ilgileniliyor. (ALİ ALTUNTAŞ)