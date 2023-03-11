Enkazın '6’ndan çıkan mucize! Gölcük'ten Kahramanmaraş'a uzanan film gibi hikaye (Deprem haberleri)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 2 şiddetli depremde binlerce bina yıkıldı. Günlerce arama-kurtarma çalışmaları yapıldı. 7,6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'ın komşu ilçesi Afşin de yıkımı en fazla yaşayan noktalardaydı. Afşin'in Soğucak Köyü'nde bulunan 80 evden 75'i de yıkıldı. Özdemir Ailesi de enkazda kaldı. Bir tek baba Hakan ile 6 yaşındaki kızı Melek sağ çıktı.
Yaşadığı kabus dolu anları anlatan baba Hakan Özdemir, "Enkazdan eşim Sultan ile oğullarım Hilmi (9) ve Hanifi'nin (8 aylık) cesetlerini çıkardık. Yaşam üçgeninde kalan kızım Melek'i ise canlı olarak kurtardık. Bir tek Meleğim kaldı" diye ağladı.
BACAĞI KIRILDI
17 AĞUSTOS 1999'de Gölcük depreminin yaşandığı dönemde Edirne'- de askerlik görevini yaptığını belirten Hakan Özdemir'in sözleri ise inanılmazdı: "Gölcük depremiyle birlikte birliğimizi bölgeye sevk ettiler. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından canlı kurtarmıştım. Bu depremde o kız çocuğuyla aynı yaşlarda olan kızım Melek enkazdan sağ çıktı. Belki de Rabbim kurtardığım o kız çocuğunun hürmetine bana Meleğimi bağışladı. Ailemden geriye sadece Melek kaldı. Artık baba kız yaşama birlikte tutunacağız. Geride hiçbir şeyimiz kalmadı. Kayseri'de KYK yurtlarına yerleştirildik. Kızımın depremde bacağı kırıldı. Onun tedavisi sürüyor. Burada tüm ihtiyaçlarımızla ilgileniliyor. (ALİ ALTUNTAŞ)
FAY CANINA!
KAHRAMANMARAŞ, peş peşe iki depremle sarsıldı! Binlerce bina yıkıldı. Dulkadiroğlu ilçesindeki İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'ndaki binayı görenler ise şaştı kaldı! Öyle ki bitişik binalardan biri yıkıldı. Diğeri ise ayakta kaldı. İşte yıkılan binadan geriye yalnızca rafta bulunan fincan takımı kaldı. Asrın felaketinde zarar görmeyen fincanları görenler, "Deprem taş üstünde taş bırakmadı ama fincanlar olduğu gibi duruyor" ifadesini kullandı.
DEPREM, Malatya'yı da salladı! Şehirde 7 ile 10 milyon TL arasında satışa çıkartılan villalardan geriye işte bu enkaz kaldı. Evlerinin sahiplerinin ise bölgeyi terk ettiği açıklandı.
6 ŞUBAT'TA yaşanan depreme, asrın felaketi dendi! 11 ilden gelen her fotoğraf, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Bu fotoğraflar da dün Kahramanmaraş'ta çekildi. Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökme ve 4 metrelik kayma meydana geldiği gözlendi.
YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR
PEŞ PEŞE yaşanan iki depremin de merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Yüzyılın afeti herkesin yüreğini yaktı. Kahramanmaraş'tan çıkan dünya markası Mado'nun sahipleri de afetin tam ortasında kaldı. 6 Şubat'taki iki depremde içinde bulunduğu binanın hasar görmesi nedeniyle Yaşar Pastanesi de kepenklerini kapattı. Mado'yu içinde barındıran Yaşar Dondurma Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, konteyner kentte kalmaya başladı. "3 bine yakın çalışanım var. 60 şehit verdim. Bir defa hep beraber bir olmak zorundayız. Millet, devlet bir bugünkü yaraları sarmak zorundayız. Biz, bize düşeni biliyoruz. Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullandı.