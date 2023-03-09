Kahraman madenci Mustafa Keten gönülleri fethetti!





16 yıldır çalıştığı madendeki kazancından biriktirdiği parayla aldığı yeni evine afetzede aileyi yerleştiren Mustafa Keten'in şu sözleri bir kez daha bize insanlığı hatırlattı: Kira beklentisi olan kişiler değiliz. Başka bir eksikleri varsa da canla, başla yardımcı olmak isteriz. Onların yerinde biz de olabilirdik.

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