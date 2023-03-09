Kahraman madenci Mustafa Keten gönülleri fethetti!

Kahramanmaraş'taki iki deprem, hafızalarımızdan silinmeyecek izler bıraktı. Kaybettiğimiz her bir vatandaşın hikayesi yüreğimizi dağladı. Depremden kurtulan vatandaşlar ise devletin desteği ve milletin gayretiyle yeniden hayata sarıldı. İşte Amasya ve Kahramanmaraş arasında böyle bir hikaye vardı. Madenci Mustafa Keten'in örnek davranışı hem ağlattı hem gururlandırdı.
Keten, depremden sonra soluğu hemen afet bölgesinde aldı. Adıyaman'a gidip canlar kurtardı. Ancak o depremzedeleri hiç unutmadı. Yeni aldığı evinin kapısını Hatay'dan gelen depremzede aileye açtı. Mustafa Keten, depreme polis eşi ve 3 çocuğuyla yakalanan Hataylı Gülcihan Yüksel'in Amasya'ya geldiğini öğrenince düğmeye bastı. Eşiyle birlikte yepyeni evlerini Yüksel Ailesi'ne vermeyi kararlaştırdı.
3 çocuk babası Keten, kömür karasıyla kazandığı parayla satın aldığı apartman dairesinin kapısını kira ücreti istemediği Yüksel ailesine açtı. Bu jest karşısında duygulanan Gülcihan Yüksel gözyaşlarına hakim olamadı. "Mustafa abi ve eşi Aslıhan ablanın hakkını ödeyemeyiz. Her gün onlara dua ediyorum" diye ağladı.
16 yıldır çalıştığı madendeki kazancından biriktirdiği parayla aldığı yeni evine afetzede aileyi yerleştiren Mustafa Keten'in şu sözleri bir kez daha bize insanlığı hatırlattı: Kira beklentisi olan kişiler değiliz. Başka bir eksikleri varsa da canla, başla yardımcı olmak isteriz. Onların yerinde biz de olabilirdik.