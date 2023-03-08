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    Boşanma aşamasındaki eşini canice katleden Muhammer Gültaş sırra kadem bastı

    Muhammer Gültaş, boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş’ı “Senden bıktım” diyerek 10 yerinden bıçakladı. 4 çocuğunu öksüz bıraktı. Sırra kadem bastı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Korkunç son!

    Tüyler ürperten cinayet Ordu Altınordu'da yaşandı. Muhammer Gültaş (47), boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi eşi Yeliz Gültaş (32) ile tartıştı. Önce konuşmak istediğini söyleyerek odaya götürdü, ardından ise kapıyı kilitledi. Yeliz Gültaş, imdat çığlıkları attı. Ancak cani, "Sizden bıktım" diyerek eşini 10 kez bıçakladı. Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.



    ŞAKACI KATİL
    Adana'da otomobildeki Furkan Pirinci (19), kuzeni Mustafa Pirinci (23) ile arkadaşı Fırat Bolkan'a (21) evden getirdiği ruhsatsız tabancayı gösterdi. Pirinci, silahı önce kuzenine ardından arka koltuktaki Bolkan'a doğrultup tetiği çekti. Şakalaşırken birden ateş alan silahtan çıkan mermi, Bolkan'ın başına isabet etti. Genç, hayatını kaybetti. Furkan ve Mustafa Pirinci, tutuklandı. Katil, "Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum" dedi.



    23 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 23 milyon 836 bin lira devretti. 5 bilenler 62 bin 115'er, 4 bilenler bin 130'ar, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



        DORUK NOKTASI
        Baykar'ın ürettiği ve 23 Ocak'ta ikinci test uçuşunu başarı ile tamamlayan Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma, Amerikan Business Insider'a haber oldu. Kızılelma'nın Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin 'doruk noktası' haline gelebileceğini belirtti. Son 10 yıl içinde Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda bir güç merkezi haline geldiğine dikkat çeken Insider, drone'ların geçtiğimiz yıl savunma sanayisinin yıldızı olduğuna dikkat çekti.



        UMUTLUYUZ
        Asrın felaketinin ardından Türkiye kenetlendi. Yaraların sarılması için harekete geçildi. Kalyon Holding de Gaziantep İslahiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde 'U/Mutluluk Programı' düzenledi. Aileler, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması yönünde kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenlendi.
        MEHMET BONCUK



        ÇOCUKLAR İÇİN
        Turkuvaz Medya Grubu, afet bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek için yola çıktı. Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulan Minika Oyun Çadırları'yla çocuklara psikososyal destek verilmesi amaçlandı. Felaketi yaşayan miniklerin Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izlediği anlar, yürekleri ısıttı.



            NEMRUT'TA HASAR YOK
            Asrın felaketi, Adıyaman'ı da salladı! Ancak UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda bulunan dev heykeller ne yıkıldı ne de hasar aldı. Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya, "Depremden 2 gün sonra Nemrut'a çıktım, heykellerin zarar görmediğini saptadım" ifadesini kullandı.



            ELİNİZE SAĞLIK
            Asrın felaketi, dünyayı bile şoka uğrattı! Yaraları sarmak için yüzlerce ülke ayaklandı. Türkiye'ye yardım yağdı. Kimi arama kurtarma ekibi gönderdi, kimi sahra hastanesi kurarak yaralılara müdahale edilmesini sağladı. Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 16 ülke 34 sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı. Ayrıca şu ana kadar 179 bin 655 çadır, 2 bin 76 yaşam konteyneri ve 2 bin 75 mobil hijyen ünitesinin Türkiye'ye getirildiğini vurguladı.



            SÖZÜN BİTTİĞİ YER
            Danimarka'da yaşayan Soner Çelik, deprem haberini alır almaz uçağa atladı! Soluğu memleketi Hatay'da aldı. Ancak çocukluğunu yaşadığı binadan geriye enkaz yığını kalmıştı! Annesi Betül Nuran ve ablası Güldem ise kayıptı! Tam 1 aydır aramalardan sonuç alamayan Çelik, "Aklımdaki ihtimal şu anda bilinçleri hala kapalı halde yoğun bakımda oldukları" ifadesini kullandı.



                AH SUDE
                Deprem, Hatay'daki Taşır Apartmanı'nı da yıktı. Öcal Ailesi, 33. saatte enkazdan kurtarıldı. Ancak Yasemin-Mehmet Nasif Öcal hastaneye kaldırılan kızları Sude Lal'i bulamadı! DNA örneği veren aile, gelen haberle yıkıldı. 19 yaşındaki Sude'nin cenazesinin Adana'da olduğu anlaşıldı.



                CAN 'DOG'STU!
                Konya İtfaiyesi'nden Birol Meki, kurtarma köpekleri 'Gece Vonbir' ve 'Vondi' ile soluğu afet bölgesinde aldı. 18 kişiyi enkazdan kurtardı. "Biz tespit ettik, Konya İtfaiyesi çıkarttı. Bana dünyadaki serveti verip önüme koysalar, oraya yardıma koşmayı tercih ederdim. Yani biz köpeklerimle 1 can değil, 2 can değil tam 18 canı kurtardık" ifadesini kullandı.



                YOK BÖYLE ACI
                Depremden geriye kalan hikayeler yürekleri deldi. Lale-Selim Sercan Portakaldalı çifti, öğretmendi. 12 yıl önce Van depremini yaşayan ikili Hatay'a yerleşti. Çocukları Arven (8) ve Asel (3) ile yeni bir hayata başlamak istedi. Ancak asrın felaketi, Ilgım Apartmanı'ndaki evlerini enkaza çevirdi. Portakaldalı Ailesi'nin cansız bedenlerine 8. günde ulaşılabildi. Apartmanın müteahhiti Salih Zorsu'nun firari olduğu ve arandığı belirtildi.
                CEYHAN TORLAK

                DÖNERLAND
                Türkiye'nin milli tadı, Avrupa'yı fethetti. Hollanda'da, 2022'de internetten en çok döner siparişi verildi. Sevgililer Günü'nde de en çok yenilen yemekti!

                HAVADA KAFA KAFAYA
                İtalya'da 2 eğitim uçağı, havada çarpıştı. Biri arabaların üzerine, diğeri bahçeye çakıldı. 2 pilot, kurtarılamadı!

                KİRACI SÖYLER!
                Kiracı Canan Coşkun, sağlam olmayan evi boşalttı. Ev sahibi "Yeniden kiraya vereceğim" deyince şoka uğradı. Dairenin camına da "Bu ev çürüktür" pankartını astı.

                İPLİ CİNAYETE MÜEBBET
                Ordu'da geçen yıl doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek (37), birlikte alkol aldığı sevgilisi Eda Evli'yi (22) kıskandığı gerekçesiyle iple boğarak hayattan kopardı. Tutuklu yargılanan cani hakkında mahkeme heyeti, tahrik indirimi uygulamadı. Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

                ÇİFTE VAHŞETE 8 YIL CEZA
                Antalya'da geçen yıl Muhammed Can Gülmez (24) kullandığı otomobille scooter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) çarparak ölümüne yol açtı. Tutuklu katil ve Balcı, aslı kusurlu, Kayahan ise alt düzeyde kusurlu bulundu. Gülmez, 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gençlerin anneleri, mahkeme başkanına, "Bu kaza değil çifte cinayet" dedi.

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                Haberler Yaşam Boşanma aşamasındaki eşini canice katleden Muhammer Gültaş sırra kadem bastı
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