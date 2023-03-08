Boşanma aşamasındaki eşini canice katleden Muhammer Gültaş sırra kadem bastı

Tüyler ürperten cinayet Ordu Altınordu'da yaşandı. Muhammer Gültaş (47), boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi eşi Yeliz Gültaş (32) ile tartıştı. Önce konuşmak istediğini söyleyerek odaya götürdü, ardından ise kapıyı kilitledi. Yeliz Gültaş, imdat çığlıkları attı. Ancak cani, "Sizden bıktım" diyerek eşini 10 kez bıçakladı. Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.
ŞAKACI KATİL
Adana'da otomobildeki Furkan Pirinci (19), kuzeni Mustafa Pirinci (23) ile arkadaşı Fırat Bolkan'a (21) evden getirdiği ruhsatsız tabancayı gösterdi. Pirinci, silahı önce kuzenine ardından arka koltuktaki Bolkan'a doğrultup tetiği çekti. Şakalaşırken birden ateş alan silahtan çıkan mermi, Bolkan'ın başına isabet etti. Genç, hayatını kaybetti. Furkan ve Mustafa Pirinci, tutuklandı. Katil, "Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum" dedi.
23 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 23 milyon 836 bin lira devretti. 5 bilenler 62 bin 115'er, 4 bilenler bin 130'ar, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.