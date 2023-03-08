Boşanma aşamasındaki eşini canice katleden Muhammer Gültaş sırra kadem bastı





YOK BÖYLE ACI

Depremden geriye kalan hikayeler yürekleri deldi. Lale-Selim Sercan Portakaldalı çifti, öğretmendi. 12 yıl önce Van depremini yaşayan ikili Hatay'a yerleşti. Çocukları Arven (8) ve Asel (3) ile yeni bir hayata başlamak istedi. Ancak asrın felaketi, Ilgım Apartmanı'ndaki evlerini enkaza çevirdi. Portakaldalı Ailesi'nin cansız bedenlerine 8. günde ulaşılabildi. Apartmanın müteahhiti Salih Zorsu'nun firari olduğu ve arandığı belirtildi.

CEYHAN TORLAK



DÖNERLAND

Türkiye'nin milli tadı, Avrupa'yı fethetti. Hollanda'da, 2022'de internetten en çok döner siparişi verildi. Sevgililer Günü'nde de en çok yenilen yemekti!



HAVADA KAFA KAFAYA

İtalya'da 2 eğitim uçağı, havada çarpıştı. Biri arabaların üzerine, diğeri bahçeye çakıldı. 2 pilot, kurtarılamadı!



KİRACI SÖYLER!

Kiracı Canan Coşkun, sağlam olmayan evi boşalttı. Ev sahibi "Yeniden kiraya vereceğim" deyince şoka uğradı. Dairenin camına da "Bu ev çürüktür" pankartını astı.



İPLİ CİNAYETE MÜEBBET

Ordu'da geçen yıl doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek (37), birlikte alkol aldığı sevgilisi Eda Evli'yi (22) kıskandığı gerekçesiyle iple boğarak hayattan kopardı. Tutuklu yargılanan cani hakkında mahkeme heyeti, tahrik indirimi uygulamadı. Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.



ÇİFTE VAHŞETE 8 YIL CEZA

Antalya'da geçen yıl Muhammed Can Gülmez (24) kullandığı otomobille scooter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) çarparak ölümüne yol açtı. Tutuklu katil ve Balcı, aslı kusurlu, Kayahan ise alt düzeyde kusurlu bulundu. Gülmez, 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gençlerin anneleri, mahkeme başkanına, "Bu kaza değil çifte cinayet" dedi.

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