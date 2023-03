Boşanma aşamasındaki eşini canice katleden Muhammer Gültaş sırra kadem bastı

CAN 'DOG'STU!

Konya İtfaiyesi'nden Birol Meki, kurtarma köpekleri 'Gece Vonbir' ve 'Vondi' ile soluğu afet bölgesinde aldı. 18 kişiyi enkazdan kurtardı. "Biz tespit ettik, Konya İtfaiyesi çıkarttı. Bana dünyadaki serveti verip önüme koysalar, oraya yardıma koşmayı tercih ederdim. Yani biz köpeklerimle 1 can değil, 2 can değil tam 18 canı kurtardık" ifadesini kullandı.