Eczacı kalfasını ve ev arkadaşını tabancayla öldürdü, otomobilde cesetle yakalandı

Bursa'da tabancayla öldürdüğü eczası kalfası Serdar E.'nin (46) cesedini, gasbettiği otomobilin bagajına koyan Ahmet Burak D. (41), İstanbul'da yakalandı. Otomobilin bagajında bulunan ceset üzerine gözaltına alınan Ahmet Burak D. sorgusunda, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) da 3 gün önce tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Haber verilmesi üzerine Bursa'da polis ekiplerinin gittiği evde Kutlu'nun cesedi bulundu.

OTOMOBİL TESPİT EDİLDİ

Bursa'da eczacı kalfası Serdar E.'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunup en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, MOBESE kameralarından Serdar E.'ye ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.