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    • Yaşam
    • 01.03.2023 06:18
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    • 01.03.2023 06:18
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    Eczacı kalfasını ve ev arkadaşını tabancayla öldürdü, otomobilde cesetle yakalandı

    Bursa'da psikolojik problemleri olduğu öğrenilen bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonrada aynı mahalledeki eczanenin kalfasını öldürüp otomobilini gasp etti. Şüpheli şahıs çaldığı otomobili ile İstanbul'da yakalanırken eczacı kalfasının cesedi otomobilin bagajından çıktı.

    AJANSLAR
    Arabadan ceset çıktı, diğer cinayeti itiraf etti

    Bursa'da tabancayla öldürdüğü eczası kalfası Serdar E.'nin (46) cesedini, gasbettiği otomobilin bagajına koyan Ahmet Burak D. (41), İstanbul'da yakalandı. Otomobilin bagajında bulunan ceset üzerine gözaltına alınan Ahmet Burak D. sorgusunda, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) da 3 gün önce tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Haber verilmesi üzerine Bursa'da polis ekiplerinin gittiği evde Kutlu'nun cesedi bulundu.

    OTOMOBİL TESPİT EDİLDİ
    Bursa'da eczacı kalfası Serdar E.'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunup en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, MOBESE kameralarından Serdar E.'ye ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.

    BAGAJDAN CESET ÇIKTI
    Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.'yi(41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar E.'nin cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. Serdar E.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna götürüldü.

    EVDE CESET BULUNDU
    Gözaltına alınan Ahmet Burak D. ilk sorgusunda Serdar E.'yi öldürdüğünü, Bursa'daki ev arkadaşı Murat K.'yi de (39) 3 gün önce öldürdüğünü söyledi. Ahmet Burak D.'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat K.'nin başından ve boynundan tabanca ile vurulmuş cansız bedenini buldu. Öte yandan Ahmet Burak D.'nin evdeki köpeği de öldürdüğü belirlendi.

        Murat K. ile birlikte öldürülen evdeki köpeğin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede Murat K. ve Serdar E.'nin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        BURSA'YA GETİRİLDİ
        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilerin ardından İstanbul'da yakalanan şüpheli Ahmet Burak D. gece geç saatlerde Bursa'ya getirildi. Geniş güvenlik tedbiri alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne sokulan Ahmet Burak D'nin yapılacak sorgulamasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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