Eczacı kalfasını ve ev arkadaşını tabancayla öldürdü, otomobilde cesetle yakalandı

Bursa'da tabancayla öldürdüğü eczası kalfası Serdar E.'nin (46) cesedini, gasbettiği otomobilin bagajına koyan Ahmet Burak D. (41), İstanbul'da yakalandı. Otomobilin bagajında bulunan ceset üzerine gözaltına alınan Ahmet Burak D. sorgusunda, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) da 3 gün önce tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Haber verilmesi üzerine Bursa'da polis ekiplerinin gittiği evde Kutlu'nun cesedi bulundu.
OTOMOBİL TESPİT EDİLDİ
Bursa'da eczacı kalfası Serdar E.'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunup en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, MOBESE kameralarından Serdar E.'ye ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.
BAGAJDAN CESET ÇIKTI
Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.'yi(41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar E.'nin cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. Serdar E.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna götürüldü.
EVDE CESET BULUNDU
Gözaltına alınan Ahmet Burak D. ilk sorgusunda Serdar E.'yi öldürdüğünü, Bursa'daki ev arkadaşı Murat K.'yi de (39) 3 gün önce öldürdüğünü söyledi. Ahmet Burak D.'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat K.'nin başından ve boynundan tabanca ile vurulmuş cansız bedenini buldu. Öte yandan Ahmet Burak D.'nin evdeki köpeği de öldürdüğü belirlendi.