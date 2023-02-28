Bir dram bir mucize! Bileti öne aldı enkazda kaldı





ÇOK ÖZEL BİRİYDİ

7 Şubat'ta Gaziantep Nurdağı'ndaki ailesi görmeye karar verdi. Daha sonra "Hafta sonunu ailemle geçiririm, onları çok özledim" diyerek biletini 5 Şubat'a aldı. Gaziantep'e geldi, ailesiyle zaman geçirdi. Pazar gecesi de uyudu ve bir daha uyanmadı. Nuri Dilek ve ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Türk restoran işletmecisini 10 yıldır tanıyan Reece Haynes, Nuri Dilek'i müşterileri için daha çok bir arkadaş olarak tanımladı. Haynes, "O yardıma muhtaçların dostuydu. Birçok kişiye ücretsiz yemek verirdi. Kimsenin isteğini geri çevirmezdi. Hala inanamıyorum. Çok özel birini kaybettik" dedi.



George's Fish Bar'ın önüne notlar bırakan müşterilerin sözleri de yürekleri burktu:

Geldim, dükkan kapalıydı. Seni kaybetmişiz. Bizim için büyük acı dostum.

Her pazartesi bana ücretsiz yemek verirdin. Kalbin o kadar büyüktü ki.

Hala inanamıyorum. Yüzlerce insana dokundun be adam. Zamansız gittin.

Hayatta bu da var bro. Seni çok özleyeceğiz. Bir arkadaşı, bir yürekli adamı kaybeden birinin acısı çok büyük.

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