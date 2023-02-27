Sultangazi'de dehşet anları: Komşusunu vurdu

Yaşanan olayı anlatan Osman Koç, "Sabah işyerime giderken kayınçom aradı beni, dedi ki senin işyerine geldim gel birlikte çay içelim. Ben de o esnada gittim kayınçom arabadan çıkarken oto yıkamacıda yeni gelmiş dükkanını açıyordu. O esnada aracın camına vurup saldırdı neden arabanı buraya park ediyorsun diye. Ben de araya girdim ve iteledim dedim ki kardeşim siz eşkiyamısınız nesiniz? Zaten gelen herkese saldırıyorsunuz. Sonra tamam dedim sırtımı döndüm kayınçoma dedim ki sen aracını park et. Az ileriye gittim baktım ki arkamızdan kurşun salladı. Kayınçomun iki dizinde sıyrık var ona değdi ve düştü. Sonra benim peşime düştü. 300 metre kadar arkamdan kovalarken 8 tane kurşun geldi sonra 9. kurşun ile kolumdan vurdu ben yere düştüm. Oradan birisi seslendi ben polisim dur dedi oda hemen aracına binip kaçtı. Daha önce ben bunlara iyilikte yapmıştım hava soğuk kar yağdığı zaman ona kendi ellerimle yakıp ısınmaları için palet götürmüştüm ve ihtiyacınız olursa gelip inşaattan alabilirsiniz demiştim'' dedi.

Görgü tanığı Emel Suzar şunları söyledi;

"Sabah saat 09.30 sıralarındaydı önce bağırmalar duydum. Komşum kapıyı süpürüyordu kavga ediyorlar zannettim dışarıya çıktığımda bir adam koşuyordu. Demeye kalmadan arkasından bir tane daha adam elinde gri siyah bir silah vardı onunla ateş ederek koştu. Kapıyı kapatmak için yöneldim sonra adam diğerini vurdu ve tekrar geri döndü.