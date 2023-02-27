Kolu kırıldı ama mücadeleyi bırakmadı! Fatma Gonca Köse ve 2 evladının mucize kurtuluşu

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti! 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 kenti yıktı geçti. Asrın felaketinde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'ydi. Deprem, 12 bloğun 8'ini enkaza çevirdi! 11 katlı apartmanın 6'ıncı katında oturan 32 yaşındaki Fatma Gonca Köse de iki evladıyla birlikte depremi hissetti! Yerle bir olan apartmanda, üzerine düşen pencerenin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde hayatta kalabildi. Afetin ilk günü enkazdan kurtarılan Gökçe, mucize kurtuluşuyla ilgili şunları söyledi:







Eşim tayini çıktığı için bizimle değildi. Sallantıyı hissedince iki çocuğumu kavradım. Bu sırada ayağımızın altından yer kaydı. Göbeğime kadar kuma gömüldüm. Kızım toprağın altına gitti. Kazıya kazıya yavrumu çıkardım. İki çocuğumu da dizlerimin üstüne aldım. Birkaç saat sonra ekiplerin sesini duydum. Yardım istedim. Tam beni çıkartacaklarken kolumun kırıldığını fark ettim! Ekipler 'Buradan ikinci kurtulansınız' dedi. Şok oldum. 10 gün sonra evimi görmeye gittim. Evler, mezar olmuş. Biz nasıl çıktık bilmiyorum. Allah yardım etti. İnsan yaşadığına sevinemiyor.



Asrın felaketi, Adana'yı da etkiledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün yaptığı açıklamada Adana'da 1 Mart'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin 13 Mart'a ertelendiğini belirtti. Devlet Su İşleri 20'nci Bölge Müdürü Kazım Doğru, Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının 1.5 ayda tamamlanacağını söyledi. "2 bin 400 kamyonla çalışıyoruz" dedi. Adalet Bakanlığı, depremin ardından soruşturma başlattı. Yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan 188 kişi tutuklandı.

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