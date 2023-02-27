Aleyna Nur Gökçe'nin ölümüne neden olan sürücüye istenen ceza belli oldu

İstanbul Esenyurt'ta Aleyna Nur Gökçe (21), 8 Kasım günü saat 20.30 sıralarında metrobüsten indi. Amacı evine gidebilmekti. Ancak kendisine trafiğe kapalı yolda Beylikdüzü yönüne hızla giden alkollü ve ehliyetsiz Sezer Hükümdar (35) yönetimindeki otomobil çarptı. Araç ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan Gökçe, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 18 gün tedavi edildikten sonra kurtarılamadı. Yakalanan sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Hükümdar'ın adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi. İtiraz üzerine Hükümdar, bu kez tutuklandı.







ACILARI DİNMİYOR

Sezer Hükümdar hakkında 'Olası kast ile kasten adam öldürme' suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Avukat Osman Yeşil, 14 Mart'ta başlayacak davaya ilişkin "Bu ceza ailenin acısını hiçbir şekilde dindirmiyor. Tek amacımız; sürücülerin kasten öldürmeden yargılanması" dedi.







5 ay önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan Hükümdar'ın 10 Mart 2008 tarihinde Avcılar'da 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

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