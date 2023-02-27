6 yaşındaki Berkay Bozkurt'un ölümüne sebep olan cani sürücü serbest kaldı

İstanbul Esenyurt'ta Önder Genç'in kullandığı kapalı kasa minibüs, bir hafta önce sokakta oynayan 6 yaşındaki Berkay Bozkurt'a çarptı. Kanlar içinde yere yığılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berkay Bozkurt'un annesi Aslıhan Bozkurt ve babası Mehmet Ali Bozkurt, sürücünün aracı hızlı kullandığını, ayrıca telefonla konuştuğunu ileri sürerek tutuklanmasını istedi.
CAN PAKER'E VEDA
Sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve gazeteci Canan Barlas'ın ağabeyi ve Genç Hayat Vakfı Yönetim Kurumu Başkan Yardımcısı Kerim Paker'in babası Can Paker, 81 yaşında hayatını kaybetti. Paker'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Cami'ne getirildi. Canan Barlas, Paker'in oğlu Kerim Paker ile Paker Ailesi fertleri taziyeleri kabul etti. Cenazeye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum, eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile çok sayıda kişi katıldı. Paker, öğle namazına müteakip kılınan namaz sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa BAKIRHAN
13.5 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 13 milyon 598 bin lira devretti. 5 bilenler 27 bin 517'şer, 4 bilenler bin 15'er, 3 bilenler 57'şer, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.