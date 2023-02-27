6 yaşındaki Berkay Bozkurt'un ölümüne sebep olan cani sürücü serbest kaldı





NEREDESİN KIZIM?

Hatay Antakya'da Rönesans Rezidans, 'cennetten bir köşe' diyerek tanıtıldı. Evler, milyon liralara satıldı! Ancak asrın felaketinde yürekleri yaktı! 250 daireli site, depremde 3 parçaya ayrıldı. Saniyeler içinde yıkıldı! Binlerce kişi betonların altında kaldı! Binanın enkazı kaldırıldı ancak hala onlarca kayıp vardı. Öyle ki Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan (30) çiftinden bir türlü haber alınamadı. Esra İlhan'ın babası Battal Kerzi, 13 Şubat'ta kimlik tespiti için DNA testi verdiğini açıkladı. "Damadımın cenazesine ulaşıldı. Bugün cenazesi var. Ancak kızımı hala bulamadım. 20 gün oldu, hala kızım yok. Elimiz kolumuz bağlı" diyerek ağladı.



REZİ'KAN'S

İstanbul Esenyurt'ta rezidansta yaşayan 3 çocuk annesi Necibe Yolcu, eşi Yılmaz'ı bıçakladı. Cinayetten tutuklandı.



NE'FAS' NEFESE...

İstanbul Yenikapı'' da Faslı E.F. yüzmek için denize atladı. Boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

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