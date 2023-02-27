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    6 yaşındaki Berkay Bozkurt'un ölümüne sebep olan cani sürücü serbest kaldı

    6 yaşındaki Berkay Bozkurt’a sokakta oynadığı sırada minibüs çarptı. Kurtarılamadı. Cani sürücü ise serbest bırakıldı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Şubat tarihli TAKVİM gazetsi yurttan ve dünyadan haberler...

    Öldüğüyle kaldı

    İstanbul Esenyurt'ta Önder Genç'in kullandığı kapalı kasa minibüs, bir hafta önce sokakta oynayan 6 yaşındaki Berkay Bozkurt'a çarptı. Kanlar içinde yere yığılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berkay Bozkurt'un annesi Aslıhan Bozkurt ve babası Mehmet Ali Bozkurt, sürücünün aracı hızlı kullandığını, ayrıca telefonla konuştuğunu ileri sürerek tutuklanmasını istedi.



    CAN PAKER'E VEDA
    Sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve gazeteci Canan Barlas'ın ağabeyi ve Genç Hayat Vakfı Yönetim Kurumu Başkan Yardımcısı Kerim Paker'in babası Can Paker, 81 yaşında hayatını kaybetti. Paker'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Cami'ne getirildi. Canan Barlas, Paker'in oğlu Kerim Paker ile Paker Ailesi fertleri taziyeleri kabul etti. Cenazeye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum, eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile çok sayıda kişi katıldı. Paker, öğle namazına müteakip kılınan namaz sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa BAKIRHAN



    13.5 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 13 milyon 598 bin lira devretti. 5 bilenler 27 bin 517'şer, 4 bilenler bin 15'er, 3 bilenler 57'şer, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



        3.8 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 803 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 396'şar, 4+1 bilenler 727'şer, 4 bilenler 81'er, 3+1 bilenler 41'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 17'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 8'er lira ikramiye alacak.



        YENİDEN DOĞDUM
        Filiz Gülmez, depreme Kahramanmaraş'taki evinde yakalandı. 9 katlı apartmanı, bir anda yıkıldı! Eşi ile 33 saat sonra enkazdan kurtarılan depremzede, yaşadıklarını şöyle anlattı: Tam umudumu yitirdiğim anda AFAD geldi. Yeniden doğmuş gibi oldum. Bu deprem değildi kıyamet gibiydi. Komşularımızın hepsi öldü...



        AH KAHRAMAN
        Gaziantep'te Burhan Polat, depreme uykusunda yakalandı. 6 katlı apartmanda yaşayan komşularını kurtarmak için zamanla yarıştı! O gece, kapıları tekmeleyerek duvarları kırarak tam 60 kişiyi kurardı. Ancak binadan dışarı çıktığında üzerine 3. katın duvarının düşmesi sonucu ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Geride, kahramanlık dolu hikayesini bıraktı.



            300 EV YERLE BİR OLDU
            Hatay Defne'deki Çınarlı Mahallesi, depremle yıkıldı! 300 haneli köyde hasarsız bina kalmadı! Mahalle muhtarı Mehmet Cülhacı, "Binalar dışarıdan az hasarlı gibi duruyor ama içleri berbat. Kimse içeri giremiyor. Burası bin nüfuslu bir köy. Çadırların birinde 20 diğerinde 30 kişi kalıyor. Çadıra ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.



            YARALAR SARILIYOR
            Depremin yıktığı Adıyaman'da çadır kentler hazırlandı. 492 çadır, 2 bin 20 vatandaşa ayrıldı. Depremzedelere, sağlık ve psikososyal destek sağlandı. Mehmetçik de çocukları sarıp sarmaladı.



            ÇOK ACI...
            İstanbul'da yaşayan müzisyen Yasin Can, eşi Gülhan'ı 3 yıl önce meme kanserinden kaybetti. Oğulları Olgun (8) ve İnan (10) ile birlikte memleketi Adıyaman'a yerleşti. Deprem, evlerini saniyeler içinde enkaza çevirdi! Kaçmaya bile fırsat bulamayan baba ile iki evladı yan yana toprağa verildi.
            ERDOĞAN YAPIK



                ELİNİZE SAĞLIK
                Asrın felaketinin ardından Kübalı doktorlar da yaraları sarmak için Kahramanmaraş'a koştu. Dr. Juan Carlos Dupuy Nunez'in sözleri, duygu doluydu: Bizi okyanuslar, kıtalar ayırsa da aramızda birçok bağ var. Bunu gönülden hissediyoruz.



                YAŞAM SAVAŞI
                Ukraynalı Yulia Petrov (46), geçtiğimiz yıl başlayan Ukrayna- Rusya savaşında kabusu yaşadı. Asker olan eşini geride bıraktı. Çocukları Zakhar (10) ve Matvii (5) ile birlikte Türkiye'ye sığındı. Hatay'ın Antakya kentinde yaşamaya başladı. Ancak depremde evi yıkıldı! Talihsiz kadının eşi ailesinden haber alamayınca Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ni aradı. Tam Türkiye'ye geleceği gün, eşi ile çocuklarının öldüğü haberini aldı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Maalesef 6 Ukrayna vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişiye hala daha ulaşamıyoruz" ifadesini kullandı.



                NEREDESİN KIZIM?
                Hatay Antakya'da Rönesans Rezidans, 'cennetten bir köşe' diyerek tanıtıldı. Evler, milyon liralara satıldı! Ancak asrın felaketinde yürekleri yaktı! 250 daireli site, depremde 3 parçaya ayrıldı. Saniyeler içinde yıkıldı! Binlerce kişi betonların altında kaldı! Binanın enkazı kaldırıldı ancak hala onlarca kayıp vardı. Öyle ki Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan (30) çiftinden bir türlü haber alınamadı. Esra İlhan'ın babası Battal Kerzi, 13 Şubat'ta kimlik tespiti için DNA testi verdiğini açıkladı. "Damadımın cenazesine ulaşıldı. Bugün cenazesi var. Ancak kızımı hala bulamadım. 20 gün oldu, hala kızım yok. Elimiz kolumuz bağlı" diyerek ağladı.

                REZİ'KAN'S
                İstanbul Esenyurt'ta rezidansta yaşayan 3 çocuk annesi Necibe Yolcu, eşi Yılmaz'ı bıçakladı. Cinayetten tutuklandı.

                NE'FAS' NEFESE...
                İstanbul Yenikapı'' da Faslı E.F. yüzmek için denize atladı. Boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

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                Sahte ihbarları tek tek sildi!
                Haberler Yaşam 6 yaşındaki Berkay Bozkurt'un ölümüne sebep olan cani sürücü serbest kaldı
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