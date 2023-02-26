Gençliğinden itibaren kanserleri yenen Sema Danışmaz umut verdi

İlk olarak lenf kanseri ile 16 yaşında tanışan Sema Danışmaz akabinde sırasıyla koltuk altı nüksü, meme kanseri, tiroit kanseri ve böbrek kanserini yendi. Sema Danışmaz her şeye rağmen hayata tutundu. Danışmaz, "16 yaşına geldiğimde kansere yakalandım. Hayatı o kadar seviyorum ki, gelen kanserleri öpüyorum, kokluyorum geri gönderiyorum. Kanserlerle mücadele ettim. (Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği) LÖSAM'da lösemili çocuklarla ilgileniyorum. Yani kimin neye ihtiyacı varsa Sema oradadır. 58 yaşındayım, hayatım hastanelerde geçti.







YAŞAMAK ÇOK GÜZEL

Ama o kadar güzel ben varım ki bazen kanserlerime teşekkür ediyorum. Mücadeleyi öğretti, ayakta kalmayı ve hayatta kalmayı öğretti. 5 kez kansere yakalandım. Hodgkin lenfoma denilen kolumun altındaki bezlerle kemoterapiler ve radyoterapiler aldım. Saçlarım döküldü. Hastane köşelerinde ölecek diye bıraktılar. Ama ben ölmedim hayattayım yaşamayı da çok seviyorum. Kolumun altında, boynumda kanser nüks etti. Ağır terapiler kemoterapiler aldım ama şu an kolay anlattığım şeyler o zamanlarda çok zor süreçlerdi. Sonra meme kanseri oluştu ve hemen aldırdım. Sol böbreğimi aldırdım. Tiroit hormonlarını aldırdım. Lenflerimi, safra kesemi aldırdım. Şöyle özetleyebilirsek; Sema çok, kanser yok" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN