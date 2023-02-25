Vicdansızlığın ilanı

TÜRKİYE, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'daki 7.6 büyüklüğündeki iki depremle yıkıldı. 11 ilde 18 bin 200 bina yıkıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndaki uzmanlar ise depremin ardından 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Depremzedeler ise şehirlerini terk etmek zorunda kaldı. Birçok yardımsever otel ve ev sahipleri, vatandaşlara kol kanat gerdi. Büyükşehirlerdeki kira fiyatları ise depremler sonrası yeniden yükselmeye başladı. Buna bir de deprem fırsatçıları eklendi.
Fiyatlarını indirmek yerine artırma yoluna gitti. İstanbul Eyüpsultan'ın Göktürk Mahallesi'nde yer alan Kemer Country İstanbul'un kiralık evleri için istediği fiyat ise pes dedirtti. İlan sitesinde 3 katlı kiralık villasına 750 bin TL fiyat biçti. İlanı gören vatandaşlar, tepki yağdırdı.
HASARSIZ EV % 50 MÜSTAKİL EV % 100
DEPREMZELER, afet bölgelerinde fırsatçı ev sahipleri ile karşı karşıya kaldı. Bir fiyat artış haberi de Adana'dan geldi. Depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatı yüzde 50, müstakil evlerin ise yüzde 100 arttı. Ev satış sitesindeki ilanları gören vatandaşlar, isyan etti. Birçok emlakçı ise fahiş fiyat yapan kişilerin ilanlarını yayınlamama kararı aldı. 8 Haziran 2022'de yürürlüğe giren düzenlemeyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı.
Fiyatlarını indirmek yerine artırma yoluna gitti. İstanbul Eyüpsultan'ın Göktürk Mahallesi'nde yer alan Kemer Country İstanbul'un kiralık evleri için istediği fiyat ise pes dedirtti. İlan sitesinde 3 katlı kiralık villasına 750 bin TL fiyat biçti. İlanı gören vatandaşlar, tepki yağdırdı.
HASARSIZ EV % 50 MÜSTAKİL EV % 100
DEPREMZELER, afet bölgelerinde fırsatçı ev sahipleri ile karşı karşıya kaldı. Bir fiyat artış haberi de Adana'dan geldi. Depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatı yüzde 50, müstakil evlerin ise yüzde 100 arttı. Ev satış sitesindeki ilanları gören vatandaşlar, isyan etti. Birçok emlakçı ise fahiş fiyat yapan kişilerin ilanlarını yayınlamama kararı aldı. 8 Haziran 2022'de yürürlüğe giren düzenlemeyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı.