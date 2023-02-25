Kırmızı alarm verilmeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayı kuraklık verilerini açıkladı. Büyük endişeye yol açtı. Uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde çok ciddi kuraklık tehdidi bulunduğunu açıkladı. Hiç vakit kaybetmeden kırmızı alarm verilmesi gerektiği vurgulandı. İSKİ'nin yayımladığı son verilerde de İstanbul'daki barajların doluluk oranı 23 Şubat itibarıyla yüzde 35'de kaldı. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 80 olarak ölçülmüştü. Ocak ayı kuraklık haritasında ise kıyı ve iç Ege dışındaki tüm bölgelerde çok şiddetli kuraklık yaşandığı açıklandı.
Bursa'da kentin içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 24'e indi. Nilüfer Barajı'nda ise neredeyse su kalmadı.
Bursa'da kentin içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 24'e indi. Nilüfer Barajı'nda ise neredeyse su kalmadı.