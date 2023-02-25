Kalp yetmezliği çarpıntıyla gelir

Kalp çarpıntısı, günümüzde pek çok kişinin karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. Genellikle önemsenmeyen bu durum, ciddi kalp hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hale Ünal Aksu, bu durumun kalp yetersizliği, inme hatta ani ölüme yol açabileceğini belirtiyor. Bilinmesi gerekenler TAKVİM'e açıklıyor...
100'Ü GEÇİYORSA
Sağlıklı bireylerin kalbi, dakikada 60-100 arası atıyor. Normal koşullarda kişi bu kalp atışlarını hissetmiyor. Çarpıntıda yoğun olarak hissetmeye başlıyor. Bu, kalbin ya daha hızlı, ya da düzensiz atmasından kaynaklanıyor. Çarpıntı sırasında hasta kalbinin; göğsünde, boğazında ya da boynunda attığını hissediyor. Kişi çarpıntıyı kalbinin hızlı atışı olarak hissedebilirken bazen hızdan ziyade düzensiz atış olarak tarif edebiliyor. Özellikle altta yatan kalp damar hastalığı, yapısal kalp hastalığı varsa beraberinde göğüs ağrısı, nefes darlığı yapabiliyor. Stres, uykusuzluk, enfeksiyon ve kafein tüketimi çarpıntıyı tetikliyor. Fazla kafein tüketimi, bazı ilaç kullanımları, sigara ve alkol de çarpıntı yapabiliyor.
EFOR TESTİ İSTENİR
Doç. Dr. Aksu, teşhis koyma süreciyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor. "Hastanın kullandığı ilaçlar, bitkisel takviyeler, kafein tüketimi, sigara ve alkol tüketimi, eşlik eden hastalıklar sorgulanır. EKG değerlendirilir ve laboratuvar tetkikleri yapılır. Ekokardiyografi ve gerekirse efor testi yapılır. Özellikle sık tekrarlayan çarpıntılarda 24 saat ya da hastanın çarpıntı sıklığına göre daha uzun süreli ritim holter monitorizasyonu yapılır. Böylelikle hastanın ritim takibi kayıt altına alınır. Kesin tanı çarpıntı sırasındaki EKG ile konulur" diyor.
TEDAVİSİ HAKKINDA...
İHMALE gelmeyen kalp çarpıntısının tedavisinde, öncelikle basit hayat tarzı değişiklikleri öneriliyor. Ritim bozukluğu varsa bu durum tipine, altta yatan hastalığa göre ilaçla tedavi ediliyor. Gerekli durumlarda ablasyon denilen işlem uygulanıyor. Hasta devam eden ciddi çarpıntı ile geldiyse, bazı manevralar, ilaçlar ve elektroşok tedavisi tercih ediliyor.
KAHVEYİ AZALTIN
Çarpıntıyı azaltmak için öncelikle hayat tarzında değişiklikler yapmak gerekiyor. Bunun için stres seviyesinin azaltılması, alkol tüketimini kesmek, kafein tüketimini minimuma indirmek, sigara ve türevlerini kullanmamak, egzersiz, çarpıntınızı artıran yiyeceklerden ve bitkisel takviyelerden uzak durmak gerekiyor.
EGZERSİZ YAPILMALI
KALP sağlığını korumak için alınması gereken diğer önlemler alınması gerekiyor. Sağlıklı beslenmek, kaliteli ve yeterli uyku, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve kardiyoloji kontrolleri yaptırmak kalp sağlığını korumada önem taşıyor.
100'Ü GEÇİYORSA
Sağlıklı bireylerin kalbi, dakikada 60-100 arası atıyor. Normal koşullarda kişi bu kalp atışlarını hissetmiyor. Çarpıntıda yoğun olarak hissetmeye başlıyor. Bu, kalbin ya daha hızlı, ya da düzensiz atmasından kaynaklanıyor. Çarpıntı sırasında hasta kalbinin; göğsünde, boğazında ya da boynunda attığını hissediyor. Kişi çarpıntıyı kalbinin hızlı atışı olarak hissedebilirken bazen hızdan ziyade düzensiz atış olarak tarif edebiliyor. Özellikle altta yatan kalp damar hastalığı, yapısal kalp hastalığı varsa beraberinde göğüs ağrısı, nefes darlığı yapabiliyor. Stres, uykusuzluk, enfeksiyon ve kafein tüketimi çarpıntıyı tetikliyor. Fazla kafein tüketimi, bazı ilaç kullanımları, sigara ve alkol de çarpıntı yapabiliyor.
EFOR TESTİ İSTENİR
Doç. Dr. Aksu, teşhis koyma süreciyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor. "Hastanın kullandığı ilaçlar, bitkisel takviyeler, kafein tüketimi, sigara ve alkol tüketimi, eşlik eden hastalıklar sorgulanır. EKG değerlendirilir ve laboratuvar tetkikleri yapılır. Ekokardiyografi ve gerekirse efor testi yapılır. Özellikle sık tekrarlayan çarpıntılarda 24 saat ya da hastanın çarpıntı sıklığına göre daha uzun süreli ritim holter monitorizasyonu yapılır. Böylelikle hastanın ritim takibi kayıt altına alınır. Kesin tanı çarpıntı sırasındaki EKG ile konulur" diyor.
TEDAVİSİ HAKKINDA...
İHMALE gelmeyen kalp çarpıntısının tedavisinde, öncelikle basit hayat tarzı değişiklikleri öneriliyor. Ritim bozukluğu varsa bu durum tipine, altta yatan hastalığa göre ilaçla tedavi ediliyor. Gerekli durumlarda ablasyon denilen işlem uygulanıyor. Hasta devam eden ciddi çarpıntı ile geldiyse, bazı manevralar, ilaçlar ve elektroşok tedavisi tercih ediliyor.
KAHVEYİ AZALTIN
Çarpıntıyı azaltmak için öncelikle hayat tarzında değişiklikler yapmak gerekiyor. Bunun için stres seviyesinin azaltılması, alkol tüketimini kesmek, kafein tüketimini minimuma indirmek, sigara ve türevlerini kullanmamak, egzersiz, çarpıntınızı artıran yiyeceklerden ve bitkisel takviyelerden uzak durmak gerekiyor.
EGZERSİZ YAPILMALI
KALP sağlığını korumak için alınması gereken diğer önlemler alınması gerekiyor. Sağlıklı beslenmek, kaliteli ve yeterli uyku, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve kardiyoloji kontrolleri yaptırmak kalp sağlığını korumada önem taşıyor.