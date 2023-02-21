Sakarya 6 Şubat gecesi yaşanan asrın felaketinde tek yürek oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma neden olan ve 13.5 milyon insanın etkilendiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası çok hızlı aksiyon alarak seferberlik başlattı. Öncesinde birçok afet tatbikatına katılan, profesyonel eğitimler alan Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, ilk felaketin yaşandığı saat 4.17'den itibaren enkazda yaşam mücadelesi veren insanlara 'umut taşımak' için bölgeye hareket etti. 508 personel ve 316 araçla sahada ilk günden itibaren yaraları sarmak için canla başla mücadele ettiler. Büyükşehir arama kurtarma ekipleri son teknoloji sismik akustik dinleme cihazlarıyla enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaştı. 50'den fazla canımızı enkaz altından sağ salim çıkartarak hayata ve sevenlerine bağladı. Depremin 224'üncü saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç'i, 248'inci saatte ise 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i umuda taşıyan ekip Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi'ydi…
#ENİYİBİZANLARIZ
#eniyibizanlarız diyerek tek yürek olan Sakaryalılar, Büyükşehir'in kampanyası öncülüğünde bölgeye en fazla yardım ulaştıran şehirlerden oldu. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik koordinasyonuyla Sakarya'da oluşturulan deprem bölgesi yardımlaşma ve dayanışma merkezine Sakaryalılar akın etti. Tüm Sakarya'nın destekleriyle dolan toplam 200 tır dolusu yardım, afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırıldı. İçerisinde 30 bin adet gıda kolisinin bulunduğu 200 tırın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi depremzedelere her noktada destek olmak için durmaksızın çalıştı. Depremden etkilenen afetzedeleri şehrinde ağırlayan Sakarya'da kayıt merkezi, yardım koordinasyon ofisi ve yardım toplama noktası oluşturuldu.
HEPSİNE MİNNETTARIZ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "17 Ağustos 1999'da Sakarya'da aynı acıyı, yıkımı yaşayan ve afet günleri için sıkı bir hazırlık yapan Büyükşehir'imizin profesyonel kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar Türkiye'nin malumudur. Kurtarılan canlarla, ailelerine kavuşturulan insanlarımızla canlı yayınlarda milyonların nefesini tutarak izlediği ekiplerimiz görevlerini tamamladı. Aileleriyle kavuştular ve onurlu bir çalışma, duygusal bir vedayla son buldu. Kendilerine minnettarız" denildi.