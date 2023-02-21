Sakarya 6 Şubat gecesi yaşanan asrın felaketinde tek yürek oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma neden olan ve 13.5 milyon insanın etkilendiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası çok hızlı aksiyon alarak seferberlik başlattı. Öncesinde birçok afet tatbikatına katılan, profesyonel eğitimler alan Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, ilk felaketin yaşandığı saat 4.17'den itibaren enkazda yaşam mücadelesi veren insanlara 'umut taşımak' için bölgeye hareket etti. 508 personel ve 316 araçla sahada ilk günden itibaren yaraları sarmak için canla başla mücadele ettiler. Büyükşehir arama kurtarma ekipleri son teknoloji sismik akustik dinleme cihazlarıyla enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaştı. 50'den fazla canımızı enkaz altından sağ salim çıkartarak hayata ve sevenlerine bağladı. Depremin 224'üncü saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç'i, 248'inci saatte ise 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i umuda taşıyan ekip Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi'ydi…