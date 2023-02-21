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    Sakarya 6 Şubat gecesi yaşanan asrın felaketinde tek yürek oldu

    Sakarya 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen asrın felaketinde 1999 yılında yaşadığı acılarını hatırlayarak tek yürek oldu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Sakarya’dan deprem seferberliği!

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma neden olan ve 13.5 milyon insanın etkilendiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası çok hızlı aksiyon alarak seferberlik başlattı. Öncesinde birçok afet tatbikatına katılan, profesyonel eğitimler alan Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, ilk felaketin yaşandığı saat 4.17'den itibaren enkazda yaşam mücadelesi veren insanlara 'umut taşımak' için bölgeye hareket etti. 508 personel ve 316 araçla sahada ilk günden itibaren yaraları sarmak için canla başla mücadele ettiler. Büyükşehir arama kurtarma ekipleri son teknoloji sismik akustik dinleme cihazlarıyla enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaştı. 50'den fazla canımızı enkaz altından sağ salim çıkartarak hayata ve sevenlerine bağladı. Depremin 224'üncü saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç'i, 248'inci saatte ise 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i umuda taşıyan ekip Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi'ydi…



    #ENİYİBİZANLARIZ
    #eniyibizanlarız diyerek tek yürek olan Sakaryalılar, Büyükşehir'in kampanyası öncülüğünde bölgeye en fazla yardım ulaştıran şehirlerden oldu. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik koordinasyonuyla Sakarya'da oluşturulan deprem bölgesi yardımlaşma ve dayanışma merkezine Sakaryalılar akın etti. Tüm Sakarya'nın destekleriyle dolan toplam 200 tır dolusu yardım, afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırıldı. İçerisinde 30 bin adet gıda kolisinin bulunduğu 200 tırın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi depremzedelere her noktada destek olmak için durmaksızın çalıştı. Depremden etkilenen afetzedeleri şehrinde ağırlayan Sakarya'da kayıt merkezi, yardım koordinasyon ofisi ve yardım toplama noktası oluşturuldu.



    HEPSİNE MİNNETTARIZ
    Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "17 Ağustos 1999'da Sakarya'da aynı acıyı, yıkımı yaşayan ve afet günleri için sıkı bir hazırlık yapan Büyükşehir'imizin profesyonel kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar Türkiye'nin malumudur. Kurtarılan canlarla, ailelerine kavuşturulan insanlarımızla canlı yayınlarda milyonların nefesini tutarak izlediği ekiplerimiz görevlerini tamamladı. Aileleriyle kavuştular ve onurlu bir çalışma, duygusal bir vedayla son buldu. Kendilerine minnettarız" denildi.



        ENKAZDA 'UMUDU KAZANLAR' GERİ DÖNDÜ
        Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta onlarca hayat kurtararak yaptıkları başarılı operasyonlarla 'umudun' simgesi olan profesyonel arama kurtarma ekibi, 14'üncü günde Sakarya'da aileleri tarafından gözyaşı ve dualarla karşılandı. 73'üncü saatte Mir Berza'ya, 88'inci saatte Yunus Akgül'e, 116'ncı saatte Adnan'a ve 128'inci saatte Ahmet Arda Övün'e giden 'umut yolunu' kazan Büyükşehir Belediyesi, 14 gün boyunca enkaz altındaki çok sayıda insana yaşam eli oldu. Önce Adıyaman ve sonra Kahramanmaraş ekipleri görevlerini tamamladı ve 100'e yakın personel 14'üncü günde Sakarya'ya döndü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde gelen gruplara karşılama yapıldı. Alana giriş esnasında sevinç gözyaşları döküldü, ailelerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

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        Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
        Haberler Yaşam Sakarya 6 Şubat gecesi yaşanan asrın felaketinde tek yürek oldu
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