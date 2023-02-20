Hamile depremzedeler enkazda kendilerinden çok doğmamış bebekleri için endişe duydu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Lütfiye ve Mehmet Kuşat çifti, 10 yıllık evlilikleri boyunca biri 7 aylıkken anne karnında, diğeri doğduktan 22 saat sonra iki bebek kaybetti. Lütfiye Kuşat'ın üçüncü gebeliği ise 4 aylıkken düşükle bitti. Umudunu kesen çift, 9 ay önce tekrar bebek sahibi olacaklarını öğrendi.
Gebeliğinin son günlerine kadar her şey yolunda gitti. Aile doğum için 9 Şubat'a gün almışken, yüzyılın afeti geldi. Apartman yıkılmadı ama camları patladı, duvarlar üzerlerine geldi. Molozların altından güçlükle kurtulan Kuşat Ailesi, nihayet yavrularını kucaklayabildi.
Lütfiye Kuşat, o anları şöyle özetledi:
O kadar büyük bir şiddetle yere düştüm ki, o an sadece bebeğim aklıma geldi. Karnımı tuttum. Yavruma ninniler söyledim. Korkma yavrum diye seslendim. 93 saniyede ömrümden ömür gitti. Mucize eseri aşağı indik. Rabbim doğmamış bebeğimin yüzüne baktı ve biz çok şükür sağ salim kurtulduk....
SEMRA TOPTAŞ:
Adıyaman'dan Muş'a geldik. Depremden beş gün sonra sancılarım başladı.
Doğum 3 hafta erkene alındı. Bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Şu anda çok şükür bebeğim sağlıklı.
ESRA TAŞDEMİR:
Ankara'ya ulaştık. İkiz çocuklarım Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doğum hazırlığı yapmıştım ama hiçbir şey alamadım. Şu an durumları çok iyi.
HATİCE CELAYİR:
Bebeğimi kucağıma almama saatler kala depreme yakalandık. Aydın'da bir erkek çocuğu dünyaya getirdim. Bebeğime "Umut" adını koydum...