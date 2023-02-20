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    Hamile depremzedeler enkazda kendilerinden çok doğmamış bebekleri için endişe duydu

    Depreme iki canlı olarak yakalanan hamile kadınlar, enkazda kendilerinden çok doğmamış bebekleri için endişe etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 20 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz diğer haberler....

    Korkma bebeğim!

    Kahramanmaraş'ta yaşayan Lütfiye ve Mehmet Kuşat çifti, 10 yıllık evlilikleri boyunca biri 7 aylıkken anne karnında, diğeri doğduktan 22 saat sonra iki bebek kaybetti. Lütfiye Kuşat'ın üçüncü gebeliği ise 4 aylıkken düşükle bitti. Umudunu kesen çift, 9 ay önce tekrar bebek sahibi olacaklarını öğrendi.

    Gebeliğinin son günlerine kadar her şey yolunda gitti. Aile doğum için 9 Şubat'a gün almışken, yüzyılın afeti geldi. Apartman yıkılmadı ama camları patladı, duvarlar üzerlerine geldi. Molozların altından güçlükle kurtulan Kuşat Ailesi, nihayet yavrularını kucaklayabildi.



    Lütfiye Kuşat, o anları şöyle özetledi:

    O kadar büyük bir şiddetle yere düştüm ki, o an sadece bebeğim aklıma geldi. Karnımı tuttum. Yavruma ninniler söyledim. Korkma yavrum diye seslendim. 93 saniyede ömrümden ömür gitti. Mucize eseri aşağı indik. Rabbim doğmamış bebeğimin yüzüne baktı ve biz çok şükür sağ salim kurtulduk....




    SEMRA TOPTAŞ:
    Adıyaman'dan Muş'a geldik. Depremden beş gün sonra sancılarım başladı.
    Doğum 3 hafta erkene alındı. Bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Şu anda çok şükür bebeğim sağlıklı.

    ESRA TAŞDEMİR:
    Ankara'ya ulaştık. İkiz çocuklarım Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doğum hazırlığı yapmıştım ama hiçbir şey alamadım. Şu an durumları çok iyi.

    HATİCE CELAYİR:
    Bebeğimi kucağıma almama saatler kala depreme yakalandık. Aydın'da bir erkek çocuğu dünyaya getirdim. Bebeğime "Umut" adını koydum...



        ELİNİZE SAĞLIK
        ULUSAL Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde büyük bir sorumluluk aldı. Bunun altından başarılı bir şekilde kalktı. Sağlık kahramanları, şimdi de deprem bölgesinde de en ön safta canla başla çalıştı. Enkazdan kurtarılan canlara, ilk müdahaleyi yaptı. Kahramanlar Kahramanmaraş'ın mobil sağlık aracıyla mahalle ve köylere giderek ihtiyacı olan vatandaşları tedavi edip, yaralarına merhem olmaya başladı. Sağlık ekipleri, sadece insanlara değil, can dostlarına da şifa dağıttı. Vatandaşlar, ayaklarına kadar sağlık hizmetinin gelmesinden duydukları memnuniyeti paylaştı: İyi ki varsınız!

        4.5 MİLYON ÇOCUK AFETTEN ETKİLENDİ
        K.MARAŞ merkezli çifte deprem sonrası UNICEF de yaraları sarmak için harekete geçti. Türkiye'de depremden tam 4.6 milyon çocuğun etkilendiği bildirildi. UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "Kalbimiz, sevdiklerini ve evini kaybedenlerle birlikte. İhtiyaç duyduklarında onların yanında olacağız. Hayatta kalanları desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Herkesi bağış yapmaya davet etti.

        KİMSESİZ YAVRULARIN KİMSESİ OLDULAR
        ASRIN felaketinde binlerce depremzedenin tedavisinde önemli rol oynayan Adana Şehir Hastanesi bölgenin "Sağlık üssü" haline geldi. Deprem bölgesindeki yaralılardan bazılarının helikopterle nakledildiği hastanede, ilk günden bu yana 4 bini aşkın yaralı tedavi edildi. Doktor ve hemşireler, ailesi bulunmayan bebeklere ise ayrı bir özen gösterdi. Onlara kol kanat gerdi.



        UMUTLAR KABUSU YENECEK
        ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da depremzedelerle yakından ilgilendi. Yıkılan binaların bulunduğu sokakta yürürken bunların "kabus" olduğunu umduğunu söyledi. "Şahit olduğum bu kabusta binaların içine baktığınızda, bu aileler evlerinden çıkamamış" dedi. "Bu kabusta bile her yerde umut görüyorum" ifadesini kaydetti.



        GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER
        GÖNÜLLÜ işadamları, deprem sonrası bölgeye akın etti. Topladıkları gıda, battaniye, soba, su ve hijyen malzemelerini illetti. Bir işadamı, duygularını şöyle dile getirdi: Çocukların ayaklarında ne ayakkabı ne de terlik vardı. 'Benim ihtiyacım yok abi, başka birisine ver' diyen çok sayıda kişiyle karşılaştık. Harçlık vermek istediğimiz çocuklar ya 'yarısını başkasına verin' dedi ya da 'ihtiyaç yok' diyerek hiç almadı.
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