Hamile depremzedeler enkazda kendilerinden çok doğmamış bebekleri için endişe duydu

4.5 MİLYON ÇOCUK AFETTEN ETKİLENDİ

K.MARAŞ merkezli çifte deprem sonrası UNICEF de yaraları sarmak için harekete geçti. Türkiye'de depremden tam 4.6 milyon çocuğun etkilendiği bildirildi. UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "Kalbimiz, sevdiklerini ve evini kaybedenlerle birlikte. İhtiyaç duyduklarında onların yanında olacağız. Hayatta kalanları desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Herkesi bağış yapmaya davet etti.



KİMSESİZ YAVRULARIN KİMSESİ OLDULAR

ASRIN felaketinde binlerce depremzedenin tedavisinde önemli rol oynayan Adana Şehir Hastanesi bölgenin "Sağlık üssü" haline geldi. Deprem bölgesindeki yaralılardan bazılarının helikopterle nakledildiği hastanede, ilk günden bu yana 4 bini aşkın yaralı tedavi edildi. Doktor ve hemşireler, ailesi bulunmayan bebeklere ise ayrı bir özen gösterdi. Onlara kol kanat gerdi.







UMUTLAR KABUSU YENECEK

ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da depremzedelerle yakından ilgilendi. Yıkılan binaların bulunduğu sokakta yürürken bunların "kabus" olduğunu umduğunu söyledi. "Şahit olduğum bu kabusta binaların içine baktığınızda, bu aileler evlerinden çıkamamış" dedi. "Bu kabusta bile her yerde umut görüyorum" ifadesini kaydetti.