Korku dolu anlarda oyun oynayarak hayata bağlandılar





'NE YAPACAĞIZ BABA'

Enkaz altında kaldıktan sonra kızının "Ne yapacağız?" demesi üzerine babanın aklına 'Taş, kağıt, makas' oyunu geldiği ve onu oynadıkları anlaşıldı. Baba kız, dualar edip ara ara birbirlerine şarkılar söylediklerini anlattı. Tanem, kendisini kurtaran Mehmetçiğe ve babasına teşekkür etti.