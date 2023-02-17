Korku dolu anlarda oyun oynayarak hayata bağlandılar

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'daki depremlere ağladı. Sarsıntıya Hatay Defne Armutlu Mahallesinde yakalanan Okur ailesi, çöken apartmanda enkaz altından 101 saat sonra çıkarıldı. 8 yaşındaki Tanem Safiye ve babası Cem Okur'un, Adana Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Babadan önce enkazdan çıkarılan Tanem, ambulansa helikoptere giderken, "Babacığım kendine iyi bak ben iyiyim. Seni seviyorum ben çok iyiyim" derken görevlinin helikoptere babanla birlikte bindireceğiz demesi üzerine "Orada su içecek miyiz?' ifadelerini kullanmıştı.
'NE YAPACAĞIZ BABA'
Enkaz altında kaldıktan sonra kızının "Ne yapacağız?" demesi üzerine babanın aklına 'Taş, kağıt, makas' oyunu geldiği ve onu oynadıkları anlaşıldı. Baba kız, dualar edip ara ara birbirlerine şarkılar söylediklerini anlattı. Tanem, kendisini kurtaran Mehmetçiğe ve babasına teşekkür etti.
Etrafına gülücükler saçan Tanem, babasına sımsıkı sarıldı. Enkaz altından babasıyla oynadığı taş, kağıt, makas oyununu hastanede tedavi görürken tekrar oynadı. Baba-kızın bu görüntüleri içimizi ısıttı.