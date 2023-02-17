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    Analizi yapılan binalarda çıkanlar şoke etti: Gazete kupürü, deniz kabuğu, deniz taşı, strafor köpük, tahta

    Kahramanmaraş depremi yıktı geçti. Tedirgin vatandaşlar, oturdukları binaların analizini yaptırmak için belediyelere gitti. İncelenen bazı beton numunelerinde çıkanlar ise dikkat çekti: Gazete kupürü, deniz kabuğu, deniz taşı, strafor köpük, tahta.

    Vicdansızlığın görüntüsü

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkıldı. 10 ili etkileyen sarsıntı, deprem riski taşıyan diğer bölgelerde de korku yaşattı. Uzmanlar, yaklaşan İstanbul depremine vurgu yaptı. Vatandaşlar ise yaşadıkları binanın analizini yaptırmak soluğu belediyelerde aldı. Kadıköy Belediyesi'ne ait beton ve zemin laboratuvarında, ilçede inşaat faaliyetlerine devam edilen yapıların ve ilçe sakinlerinin başvuruları sonucu binalarından alınan numunelerin deprem risk tespitine yönelik incelemeler yapıldı.



    28 GÜN BEKLETİLİYOR
    İnşaat faaliyetleri devam eden binalardan alınan beton numuneler, su dolu havuzlarda 7-28 gün bekletildikten sonra, özel makinelerle test edildi. Laboratuvarda eski binalara dair örnekler de ilçe sakinlerinin başvuruları üzerine incelendi. Merkezde, çoğunluğu eski binalardan alındığı görülmüş numunelerdeki deniz kabuğu, deniz taşı ve bazı hatalı uygulama gerçekleştirilmiş yeni inşaatlara dair örneklerde gazete kupürü, strafor köpüğü, tahta gibi malzemelere rastlandığı görüldü. Laboratuvar yetkilileri, başvuruların eski binaların yanı sıra yeni binalarda da arttığını bildirdi.



    YÜZDE 90 ARTIŞ VAR
    Beton ve Zemin Laboratuvarı sorumlusu Menekşe Perdi, "Eski yapılardan olduğu gibi yeni yapılardan da vatandaşlarımız tedirgin olmuş durumda. Bize gelen inceleme taleplerinde yüzde 90'lık anormal bir artış var" dedi.



        EN HIZLI YOL DİŞ
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde onbinlerce kişi hayatını kaybetti. Kayıp kişilerden kimlik tespiti için DNA testi alınıyor. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan, kimlik tespitinin dişlerden hızlı yapılabileceğini söyledi. "Dişlerden kimliklendirme yapılması yaygın olarak kullanılan ve özellikle yangın, deprem gibi kayıpların bozulabileceği durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Çünkü dişler vücutta bozulmaya en dirençli kısımdır" dedi.

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        Haberler Yaşam Analizi yapılan binalarda çıkanlar şoke etti: Gazete kupürü, deniz kabuğu, deniz taşı, strafor köpük, tahta
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