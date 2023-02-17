Analizi yapılan binalarda çıkanlar şoke etti: Gazete kupürü, deniz kabuğu, deniz taşı, strafor köpük, tahta





EN HIZLI YOL DİŞ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde onbinlerce kişi hayatını kaybetti. Kayıp kişilerden kimlik tespiti için DNA testi alınıyor. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan, kimlik tespitinin dişlerden hızlı yapılabileceğini söyledi. "Dişlerden kimliklendirme yapılması yaygın olarak kullanılan ve özellikle yangın, deprem gibi kayıpların bozulabileceği durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Çünkü dişler vücutta bozulmaya en dirençli kısımdır" dedi.

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