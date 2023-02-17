Analizi yapılan binalarda çıkanlar şoke etti: Gazete kupürü, deniz kabuğu, deniz taşı, strafor köpük, tahta

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkıldı. 10 ili etkileyen sarsıntı, deprem riski taşıyan diğer bölgelerde de korku yaşattı. Uzmanlar, yaklaşan İstanbul depremine vurgu yaptı. Vatandaşlar ise yaşadıkları binanın analizini yaptırmak soluğu belediyelerde aldı. Kadıköy Belediyesi'ne ait beton ve zemin laboratuvarında, ilçede inşaat faaliyetlerine devam edilen yapıların ve ilçe sakinlerinin başvuruları sonucu binalarından alınan numunelerin deprem risk tespitine yönelik incelemeler yapıldı.
28 GÜN BEKLETİLİYOR
İnşaat faaliyetleri devam eden binalardan alınan beton numuneler, su dolu havuzlarda 7-28 gün bekletildikten sonra, özel makinelerle test edildi. Laboratuvarda eski binalara dair örnekler de ilçe sakinlerinin başvuruları üzerine incelendi. Merkezde, çoğunluğu eski binalardan alındığı görülmüş numunelerdeki deniz kabuğu, deniz taşı ve bazı hatalı uygulama gerçekleştirilmiş yeni inşaatlara dair örneklerde gazete kupürü, strafor köpüğü, tahta gibi malzemelere rastlandığı görüldü. Laboratuvar yetkilileri, başvuruların eski binaların yanı sıra yeni binalarda da arttığını bildirdi.
YÜZDE 90 ARTIŞ VAR
Beton ve Zemin Laboratuvarı sorumlusu Menekşe Perdi, "Eski yapılardan olduğu gibi yeni yapılardan da vatandaşlarımız tedirgin olmuş durumda. Bize gelen inceleme taleplerinde yüzde 90'lık anormal bir artış var" dedi.