Hepiniz kahramansınız! Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla yaşanan iki deprem, 10 ilde hissedildi. Uzmanların 'asrın felaketi' dediği depremdeki mucize kurtuluşlar ise dikkat çekti. Şans eseri hayatta kalan ailelerden birisi de Tuba Aktaş çiftiydi. Kahramanmaraş'ta yaşayan Tuba-Murat Aktaş, 9 ay önce evlatları olacağını öğrendi. Doğuma sayılı günler varken, deprem meydana geldi. Birinci katlarındaki evlerinde sarsıntıyı hisseden Murat Aktaş, hemen balkona yöneldi. Eşini balkondan aşağı attı, kendisi ise kapıdan güçlükle çıkabildi!
'KOMŞULARIMIZ KURTULAMADI'
İkili saniyeler sonra evinin yıkıldığını görünce şok geçirdi! İstanbul'a getirilen ve bebeğini dünyaya getiren Tuba Aktaş, "Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Bina bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı. Ablam İstanbul'da oturduğu için buraya geldik" dedi. Murat Aktaş ise şunları söyledi: Birinci katta oturduğumuz için kaçabildik ama bizim dışımızda kimse kaçamadı.
ENKAZDAN ESKİ EŞİ ÇIKARDI
Maraş'ta hemşire Özden Kirişçi (43), depremde 13 yaşındaki oğlunu kaybetti. "Ayrıldığım eşim beni enkaz altından kurtardı" dedi. (Özgür Özdemir)
OĞLU İÇİN EVE DÖNDÜ
HATAY'DA Hüseyin Gülmez (60), deprem anında eşi ve kızıyla evden kaçtı! Ama oğlunun evde kaldığını anladı! Tekrar eve girdi, ancak çıkamadı. Oğluyla birlikte balkondan atladı. "Yaşadığım o korku dolu anları asla unutmayacağım" ifadesini kullandı.
'KOMŞULARIMIZ KURTULAMADI'
İkili saniyeler sonra evinin yıkıldığını görünce şok geçirdi! İstanbul'a getirilen ve bebeğini dünyaya getiren Tuba Aktaş, "Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Bina bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı. Ablam İstanbul'da oturduğu için buraya geldik" dedi. Murat Aktaş ise şunları söyledi: Birinci katta oturduğumuz için kaçabildik ama bizim dışımızda kimse kaçamadı.
ENKAZDAN ESKİ EŞİ ÇIKARDI
Maraş'ta hemşire Özden Kirişçi (43), depremde 13 yaşındaki oğlunu kaybetti. "Ayrıldığım eşim beni enkaz altından kurtardı" dedi. (Özgür Özdemir)
OĞLU İÇİN EVE DÖNDÜ
HATAY'DA Hüseyin Gülmez (60), deprem anında eşi ve kızıyla evden kaçtı! Ama oğlunun evde kaldığını anladı! Tekrar eve girdi, ancak çıkamadı. Oğluyla birlikte balkondan atladı. "Yaşadığım o korku dolu anları asla unutmayacağım" ifadesini kullandı.