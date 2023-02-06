Yok böyle ’Dog’stluk

Yüreklere dokunan haberin adresi Trabzon Ortahisar'dı. Mahalle sakinlerinin 'Ayıcık' diye sevdiği Labrador cinsi köpek, 3 yıl önce bir gece yarısı yol kenarına atıldı!
O gün bu gündür bırakıldığı noktadan bir an bile ayrılmadı. Kendisini terk eden sahibini beklemeye başladı! Bölge sakinlerinin bakımını üstlendiği köpeğin vefası, Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilip, filme de konu olan Hachiko'yu hatırlattı. Mahalle sakinlerinden Hülya Keleş, "Kamyonet tarzı bir araç bıraktı gitti. Uzun süredir Ayıcık burada sahibini bekliyor. Çok sakin bir hayvandır.
Özellikle kamyonet tarzı araçların arkasından havlıyor. Muhtemelen sahibi sanıyor. Akçaabat'ta bir arkadaşımıza sahiplendirdik ama 'Ayıcık' kaçıp, özellikle bu bölgeye geliyor" açıklaması yaptı.
Japonya'da Hachiko isimli köpek, ölen sahibini 9 yıl boyunca aynı yerde beklemişti. Hatta Tokyo'ya heykeli dikilmişti.
O gün bu gündür bırakıldığı noktadan bir an bile ayrılmadı. Kendisini terk eden sahibini beklemeye başladı! Bölge sakinlerinin bakımını üstlendiği köpeğin vefası, Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilip, filme de konu olan Hachiko'yu hatırlattı. Mahalle sakinlerinden Hülya Keleş, "Kamyonet tarzı bir araç bıraktı gitti. Uzun süredir Ayıcık burada sahibini bekliyor. Çok sakin bir hayvandır.
Özellikle kamyonet tarzı araçların arkasından havlıyor. Muhtemelen sahibi sanıyor. Akçaabat'ta bir arkadaşımıza sahiplendirdik ama 'Ayıcık' kaçıp, özellikle bu bölgeye geliyor" açıklaması yaptı.
Japonya'da Hachiko isimli köpek, ölen sahibini 9 yıl boyunca aynı yerde beklemişti. Hatta Tokyo'ya heykeli dikilmişti.