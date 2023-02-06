Galata Kulesi'nde tarihi ayıp

1349'da inşa edildi. Yedi tepeli İstanbul'un en tarihi anlarına tanıklık etti. Ancak insanlığa yenildi! İstanbul'un en ikonik yapılarından olan Galata Kulesi'nin hali, yürekleri titretti. Kitabe ve duvarının isim tabelasına dönmesi, tepki çekti.
Yabancı bir turist "Böyle bir tarihi yapıya büyük ayıp" derken Damla Nur adlı öğrenci ise "Çok güzel bir eser ve onu biraz mahvetmişler. Tedbir alınması gerekiyor" dedi.
Yabancı bir turist "Böyle bir tarihi yapıya büyük ayıp" derken Damla Nur adlı öğrenci ise "Çok güzel bir eser ve onu biraz mahvetmişler. Tedbir alınması gerekiyor" dedi.