Estetik olmak istedi hayatından oldu! Anestezi verilen genç kadın bir daha uyanmadı





A'TOM' KARINCA

ABD'li sporcu Tom Brady, Amerikan futbolunun en favori oyuncuları arasındaydı. Ancak kariyerini sonlandırma kararı aldı. Herkes 45 yaşında olmasına rağmen nasıl bu kadar fit ve genç göründüğünü araştırdı. Brady ise genellikle sebze ağırlıklı beslendiğini ve nadiren et yediğini açıkladı. Günde 11 litreye yakın su tükettiğini hiç kahve içmediğini vurguladı.



CANCİĞER

İstanbul'da 2.5 yaşındaki Irmak Bilkay'ı kaşıntı tuttu. Ailesi, uyuz sanıp hastaneye koştu. Ama doktorlar, karaciğer yetmezliği teşhisi koydu!



EN ESKİ BEDDUA!

Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki bir mozaikte dünyanın en eski bedduası ortaya çıktı. İşte o sözler: Senin de başına gelsin.



KANSERE KARINCA

Karıncalar kanser uzmanı çıktı. Bilim insanları, bu hayvanlara hasta ve sağlıklı fareleri koklattı. Algıları çok kuvvetli olan karıncalar, tümörden kaçtı!Minik kız, annesinden alınan organla sağlığına kavuştu. Baba Ferda Bilkay, herkese çağrıda bulundu: Umudunuzu kaybetmeyin...



KURTARILAMADI

Şırnak İdil'de polis Ömer Özdemir'in (47), kullandığı otomobil kontrolden çıkıp devrildi. Ağır yaralanan Özdemir, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Şehit polisin cenazesi, düzenlenen törenle memleketi İzmir'e gönderildi. Özdemir, yardımsever kimliğiyle çok sevilen biriydi.



ACIMAYIN

Sakarya'da minibüs şoförü Serdar Serkan Y, 21 yaşındaki Merve K'nın ellerini bağlayıp cinsel saldırı teşebbüsünde bulunarak dövdü. İnkar etti. İddianamede, durdurduğu aracın ışıklarını kapatan şoförün, darp ettiği genç kızın ellerini şalla bağladığı ortaya çıktı. Genç kızın karşı koyması üzerine cinsel saldırı eylemini gerçekleştiremediği belirlendi. Y. için 21 yıl hapis cezası istendi.



1 DÜĞÜN 5 CENAZE!

Çanakkale'de yaşayan 6 kişilik aile, Bursa'daki akrabalarının düğününe katılmak için dün yola çıktı. Şuayip Giren (25) yönetimindeki otomobil, Karacabey'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkınca savrularak bariyerleri aştı. Karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Araçta sıkışan Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref Giren (61), Hatice Giren (57) ve Yavuz Selim Mert (4) kurtarılamadı. Sürücü Şuayip Giren ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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