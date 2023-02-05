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    Estetik olmak istedi hayatından oldu! Anestezi verilen genç kadın bir daha uyanmadı

    Seher Kılıççı, Beylikdüzü’ndeki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı olmak istedi. Anestezi verilen genç kadın bir daha uyanamadı. Aile, “cinayet” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Burun’ adı cinayet!

    İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu 26 yaşındaki Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatı olmaya karar verdi. Beylikdüzü'ndeki tıp merkezine gitti. Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıççı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen genç kadın, ambulansta hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine polis inceleme başlattı. Kılıççı'nın cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kılıççı'nın ailesi ihmal iddiasında bulunurken, amca isyan etti: Şikayet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastane ile iletişim kurdum ve götüren ambulansın ölü olarak getirdiğini anlattı. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile bir yavruyu öldürmüşsün.



    BU KEZ OLMADI
    Antalya'da Havva Nur Aydın (17), ortaokul 6. sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanserine yakalandı. 5 yıldır süren zorlu mücadeleyi 2018 yılında kazandı. Hastalığı 2 yıl sonra yeniden başladı. Kanseri tekrar yenen genç kız, hayata bağlandı. Ancak iki hafta önce yeniden tedavisine başlanan Aydın, önceki gece yarısı kurtarılamadı. Anne Hatice Yılmaz, "Melekler yoldaşın olsun kuzum" diyerek acısını haykırdı.


    'YÜZDE' 100 KORKU
    Zonguldak'ta yaşayan 48 yaşındaki Murat Terzi, şoförlük için gittiği Antalya'da, az kalsın hayatını kaybediyordu. Terzi'yi, 7 ay önce Afrika sineği ısırdı. Sinek ısırığından 1 ay sonra Terzi'de, halsizlik, yürüme güçlüğü, idrar tutamama gibi şikayetler görülmeye başlandı. Cildinin çeşitli noktalarında yaralar oluşan Murat Terzi'ye testler uygulansa da teşhis konulamadı. 2 ay sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran Terzi, yatarak 2 ay süreyle tedavi gördü. Layşmanyaz teşhisi konulan Terzi'nin vücudundaki yaralar iyileşse de yüzünde ve kollarında izler kaldı. Uzmanlar, bu hastalığın öldürücü olduğuna dikkat çekti.



    KİRALIK KATİL
    Antalya Aksu'da yaşayan Recep Dulluç (39), evinin önünde tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü. Olay Aksu ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden Dulluç'un ailesinin evinde kiracı olan ve kaçakçılık yaptığı için evden çıkartılan kişiler, telefonla Recep Dulluç ile tartıştı. Dulluç'u ölümle tehdit eden saldırganlar, ellerinde silahlarla şahsın evinin önüne geldi. Kapının önüne çıkan Recep Dulluç, göğsünden 3 el ateş edilerek vuruldu. Cinayetin ardından saldırganlar kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan 2 çocuk babası, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Baba Osman Dulluç, oğlunu öldüren kişilerin daha önce evlerinde kiracı olduğunu, kaçakçılık yaptıkları için şikayet edip evden çıkarttıklarını söyledi. Korkunç cinayetin ardından polis, cinayete karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdoğan ÖZTÜRK



        106 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 105 milyon 737 bin 900 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 974 bin 242 lira, 4 bilenler 2 bin 920 lira, 3 bilenler 215 lira, 2 bilenler ise 21 lira alacak.



        'FLAG'ET TELLALI
        ABD Büyükelçisi Jeffry Falke, iddiaya göre "Türkiye'de terör saldırısı olabilir" iddiasını ortaya attı. 9 ülkeyi etkileyip konsoloslukların kapatılmasını sağladı. Bu yüzden tepki alan Flake, önceki gün de Boğaz'a demirleyen ABD savaş gemisi USS Nitze'ye çıktı. Gemiye asılan dev ABD bayrağı altında adeta gösteri yaptı. ABD'nin bu hareketiyle "Denizcilik geleneklerini çiğnediği" hatırlatıldı. Bilinçli bir şekilde asılan ABD bayrağına tepki yağdı. Gemi, dün İzmit Körfezi'ne ulaştı. Tepkilerin ardından bayrağın indirildiği anlaşıldı.



        MADALYALIK HİKAYE
        Kurtuluş Savaşı'na katılan gazi, yıllar sonra İstiklal Madalyası'nı aldı... Yüreklere işleyen haberin adresi Ankara Gölbaşı'ydı. Mustafa Ceylan, 1921- 1924 yıllarında Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Cephede kolundan yaralandı. Kahramanlık dolu hikayelerini oğlu Selahattin Ceylan'la paylaştı. 1966'da daha 69 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Onun bu hikayeleri ise çocukları tarafından torunlarına anlatıldı. Bunun üzerine torunu Coşkun Ceylan (41), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne dilekçe yazdı. Başvuru üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nın arvişleri tarandı. Mustafa Ceylan'ın cephede görev aldığı anlaşıldı. Selahattin Ceylan, babasının 99 yıl sonra kazandığı İstiklal Madalyası'nı gururla kucakladı. "Babamdan bize bir madalya miras kaldı. Şimdi bu madalya çocuklarıma, torunlarıma kalacak. Büyük bir miras oldu. Dünyaya değer bana göre" ifadesini kullandı.



            'ALTIN' VURUŞ
            İstanbul'da 2 bin dükkanın 40 bin de çalışanın bulunduğu Kuyumcukent'te kavga bilmedi! Aylık 200 liralık otopark ücreti 450 TL'ye, 900 liralık aidat ise 2 bin TL'ye yükselince sinirler gerildi! Tam kriz çözüldü derken bu kez de seçim krizi gündeme geldi! Öyle ki dükkanlarda işlenen, arıtma tesisine gönderilen ve ayda 33 milyon lirayı bulan altın ve gümüş tozlarının kaybolduğu belirlendi! Bu rakam günde en az bin gram, ayda ise 30 kiloya altın tozunun toplanması demekti! Yönetim iddiaları reddetti! METİN CAN



            A'TOM' KARINCA
            ABD'li sporcu Tom Brady, Amerikan futbolunun en favori oyuncuları arasındaydı. Ancak kariyerini sonlandırma kararı aldı. Herkes 45 yaşında olmasına rağmen nasıl bu kadar fit ve genç göründüğünü araştırdı. Brady ise genellikle sebze ağırlıklı beslendiğini ve nadiren et yediğini açıkladı. Günde 11 litreye yakın su tükettiğini hiç kahve içmediğini vurguladı.

            CANCİĞER
            İstanbul'da 2.5 yaşındaki Irmak Bilkay'ı kaşıntı tuttu. Ailesi, uyuz sanıp hastaneye koştu. Ama doktorlar, karaciğer yetmezliği teşhisi koydu!

            EN ESKİ BEDDUA!
            Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki bir mozaikte dünyanın en eski bedduası ortaya çıktı. İşte o sözler: Senin de başına gelsin.

            KANSERE KARINCA
            Karıncalar kanser uzmanı çıktı. Bilim insanları, bu hayvanlara hasta ve sağlıklı fareleri koklattı. Algıları çok kuvvetli olan karıncalar, tümörden kaçtı!Minik kız, annesinden alınan organla sağlığına kavuştu. Baba Ferda Bilkay, herkese çağrıda bulundu: Umudunuzu kaybetmeyin...

            KURTARILAMADI
            Şırnak İdil'de polis Ömer Özdemir'in (47), kullandığı otomobil kontrolden çıkıp devrildi. Ağır yaralanan Özdemir, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Şehit polisin cenazesi, düzenlenen törenle memleketi İzmir'e gönderildi. Özdemir, yardımsever kimliğiyle çok sevilen biriydi.

            ACIMAYIN
            Sakarya'da minibüs şoförü Serdar Serkan Y, 21 yaşındaki Merve K'nın ellerini bağlayıp cinsel saldırı teşebbüsünde bulunarak dövdü. İnkar etti. İddianamede, durdurduğu aracın ışıklarını kapatan şoförün, darp ettiği genç kızın ellerini şalla bağladığı ortaya çıktı. Genç kızın karşı koyması üzerine cinsel saldırı eylemini gerçekleştiremediği belirlendi. Y. için 21 yıl hapis cezası istendi.

            1 DÜĞÜN 5 CENAZE!
            Çanakkale'de yaşayan 6 kişilik aile, Bursa'daki akrabalarının düğününe katılmak için dün yola çıktı. Şuayip Giren (25) yönetimindeki otomobil, Karacabey'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkınca savrularak bariyerleri aştı. Karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Araçta sıkışan Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref Giren (61), Hatice Giren (57) ve Yavuz Selim Mert (4) kurtarılamadı. Sürücü Şuayip Giren ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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            Haberler Yaşam Estetik olmak istedi hayatından oldu! Anestezi verilen genç kadın bir daha uyanmadı
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