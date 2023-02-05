Estetik olmak istedi hayatından oldu! Anestezi verilen genç kadın bir daha uyanmadı

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu 26 yaşındaki Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatı olmaya karar verdi. Beylikdüzü'ndeki tıp merkezine gitti. Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıççı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen genç kadın, ambulansta hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine polis inceleme başlattı. Kılıççı'nın cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kılıççı'nın ailesi ihmal iddiasında bulunurken, amca isyan etti: Şikayet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastane ile iletişim kurdum ve götüren ambulansın ölü olarak getirdiğini anlattı. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile bir yavruyu öldürmüşsün.
BU KEZ OLMADI
Antalya'da Havva Nur Aydın (17), ortaokul 6. sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanserine yakalandı. 5 yıldır süren zorlu mücadeleyi 2018 yılında kazandı. Hastalığı 2 yıl sonra yeniden başladı. Kanseri tekrar yenen genç kız, hayata bağlandı. Ancak iki hafta önce yeniden tedavisine başlanan Aydın, önceki gece yarısı kurtarılamadı. Anne Hatice Yılmaz, "Melekler yoldaşın olsun kuzum" diyerek acısını haykırdı.
'YÜZDE' 100 KORKU
Zonguldak'ta yaşayan 48 yaşındaki Murat Terzi, şoförlük için gittiği Antalya'da, az kalsın hayatını kaybediyordu. Terzi'yi, 7 ay önce Afrika sineği ısırdı. Sinek ısırığından 1 ay sonra Terzi'de, halsizlik, yürüme güçlüğü, idrar tutamama gibi şikayetler görülmeye başlandı. Cildinin çeşitli noktalarında yaralar oluşan Murat Terzi'ye testler uygulansa da teşhis konulamadı. 2 ay sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran Terzi, yatarak 2 ay süreyle tedavi gördü. Layşmanyaz teşhisi konulan Terzi'nin vücudundaki yaralar iyileşse de yüzünde ve kollarında izler kaldı. Uzmanlar, bu hastalığın öldürücü olduğuna dikkat çekti.
KİRALIK KATİL
Antalya Aksu'da yaşayan Recep Dulluç (39), evinin önünde tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü. Olay Aksu ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden Dulluç'un ailesinin evinde kiracı olan ve kaçakçılık yaptığı için evden çıkartılan kişiler, telefonla Recep Dulluç ile tartıştı. Dulluç'u ölümle tehdit eden saldırganlar, ellerinde silahlarla şahsın evinin önüne geldi. Kapının önüne çıkan Recep Dulluç, göğsünden 3 el ateş edilerek vuruldu. Cinayetin ardından saldırganlar kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan 2 çocuk babası, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Baba Osman Dulluç, oğlunu öldüren kişilerin daha önce evlerinde kiracı olduğunu, kaçakçılık yaptıkları için şikayet edip evden çıkarttıklarını söyledi. Korkunç cinayetin ardından polis, cinayete karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdoğan ÖZTÜRK