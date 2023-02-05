45 milyon Euro kaptıran İnan Kıraç sosyal medyayı salladı: Telefon numarasını bilen var mı?

Türk işadamı, milyon dolarlık dolandırıcılık olayıyla gündemi salladı! İnan Kıraç Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer aldı. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'la evlenip, İpek'i evlatlık aldı. 2020'de hayatını kaybeden Suna Kıraç'ın tüm servetini kızına bırakması üzerine soluğu mahkemede aldı. Kızına verilen Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin yüzde 25'ini geri aldı! İşte bu gelişmeler sürerken adının geçtiği tarihi soygunda yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre Kıraç, 2015'te Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın taklidini yapan İsrail asıllı Fransız Gilbert Chikli'ye inandı! Fransız gazetecileri teröristlerden kurtarmak için 4.1 milyon euroluk yardım yaptı.







GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Chikli'nin 150 kişiyi kandırdığı olayla ilgili devam eden yargılamada, 80 milyon euro kaptırdığı ortaya çıktı. Ancak Kıraç iddiaları yalanladı! ABD'li gazeteci Evan Ratliff'in ulaştığı mahkeme belgelerinde ise olayla ilgili kilit detaylara ulaşıldı. Buna göre İnan Kıraç, söylediğinin aksine dolandırıcıya 45 milyon euro (yaklaşık 1 milyar TL) kaptırdı! Kıraç, haberlere sessiz kalırken sosyal medya çalkalandı: Kızının ahı tutmuştur!







HİSSELERİ İSTEDİ

İnan Kıraç ile Suna Kıraç, evliliklerinin 15'nci yılında İpek Kıraç'ı evlat edindi. 2020'de hayatını kaybeden Suna Kıraç, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'deki hisselerin kızına verilmesini vasiyet etti. Ancak İnan Kıraç karara itiraz etti. Hisselerin yüzde 25'ini istedi! Talebi kabul edildi.



SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Fransızları kurtarmak bu adama mı kalmış?

Fransız rehineleri kurtarmak için beni neden aramıyorlar?

Telefon numarasını nereden bulabiliriz?

Bu kadar para bulduysa gerçek serveti ne?

İnan Kıraç'ın numarası Fransız Savunma Bakanı'nda kayıtlı mıymış? Vay be!

İnanKıraç bile dolandırılıyorsa hayat bize neler yapmaz?

İnan Kıraç'ı dolandırmak mı? Bunun mümkün olma ihtimali yok. O almıştır adamdan para!

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