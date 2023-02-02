İstanbul'da "bu kadar da olmaz" dedirten olay! Dükkanın önünü kapatan aracı çöpe attılar

Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, "Sanayi sitesinde yıllardır otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Burada esnaf arkadaşımızın yeri var. Kilitli olan yer. Oraya getirip aracını koyuyor. Arkadaşımız söylediği halde araç 2 gündür orada duruyor. Güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış forklift ile çöplerin üzerine koymuş.