Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.02.2023 13:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2023 13:50
    ABONE OL

    İstanbul'da "bu kadar da olmaz" dedirten olay! Dükkanın önünü kapatan aracı çöpe attılar

    İstanbul Başakşehir'de benzerine rastlanmayacak bir olay yaşandı. Sanayi sitesindeki iş yerlerinin önünü kapatan aracın sahibine ulaşamayan esnaf, forkliftle kaldırdıkları aracı çöp konteynerine attı.

    DHA
    Dükkanın önünü kapatan aracı çöpe attılar

    Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki iş yerlerinin önünü kapatan otomobilin sahibine ulaşamayan esnaf, forklift ile kaldırdıkları aracı çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı.

    Başakşehir İkitelli Güngören Sanayi sitesinde 2 gün önce bir kişi otomobilini iş yerinin önüne park etmek istedi. Kaynak işleri yapan esnaf, sürücüden aracı bırakmamasını istedi. Ancak otomobili bırakan sürücü ayrılarak uzaklaştı.

    Duruma öfkelenen esnaf 2 gündür alınmayan otomobili, forklift kaldırarak çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı. Site yönetimini durama el atarak aracı tekrar forklift ile indirtti ve sahibine ulaşılamayan otomobili otoparka çektirdi. Öfkeli esnaf konuşmak istemezken site esnafı ise otopark sıkıntısı nedeniyle gelişi güzel parklar yaşandığını belirtti.

    Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, "Sanayi sitesinde yıllardır otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Burada esnaf arkadaşımızın yeri var. Kilitli olan yer. Oraya getirip aracını koyuyor. Arkadaşımız söylediği halde araç 2 gündür orada duruyor. Güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış forklift ile çöplerin üzerine koymuş.

        Aracı güvenlik çekip kendilerine ait başka bir otoparka götürdü. Burada kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde, buranın otoparkının yan tarafta olması lazım. Kimse kimsenin yerine koymuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar" dedi.



        Bu arada uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’de komisyon görüşmeleri başladı!
        Haberler Yaşam İstanbul'da "bu kadar da olmaz" dedirten olay! Dükkanın önünü kapatan aracı çöpe attılar
            SON DAKİKA