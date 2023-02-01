Canavar baba! Batman'da kan donduran olay

Batman Beşevler Mahallesi 1306. Sokak'tan gelen ceset ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kömürlükteki odun ve çuvalların altında Adara Arslan'ın (7) cesedi çıktı. Polis, baba Ö.F.A'yı (37) Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalayıp gözaltına aldı. Eşi M.A.'nın 4 ay önce akrabası da olan Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi.
AKRABALARIYLA KAVGA ETMİŞ
Ö.F.A'nın, eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi. İstanbul'a giden kızgın kocanın 2 hafta önce Batman'a gelip, ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediğini ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla Adara'nın, pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi. Arslan, saat 23.00 sıralarında kızını ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ö.F.A'nın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı. Cani, tutuklandı.
Adara'nın halası, elindeki fotoğrafı gösterdi. "Çocuk bu değil mi?" diye ağladı.
AKRABALARIYLA KAVGA ETMİŞ
Ö.F.A'nın, eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi. İstanbul'a giden kızgın kocanın 2 hafta önce Batman'a gelip, ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediğini ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla Adara'nın, pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi. Arslan, saat 23.00 sıralarında kızını ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ö.F.A'nın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı. Cani, tutuklandı.
Adara'nın halası, elindeki fotoğrafı gösterdi. "Çocuk bu değil mi?" diye ağladı.