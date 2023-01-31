Çocuğunun yanında müstehcen görüntüler çekmişti! Savcılıktan flaş karar

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Yayının ilerleyen kısımlarında bir yandan çocukla ilgilenip bir yandan takipçilerine poz vermeye devam eden kadın sosyal medyada büyük eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi kadının çocuğunun yanından para için böyle bir şey yapmasına tepkisini dile getirdi.