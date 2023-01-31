Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Yaşam
    • 31.01.2023 10:46
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    • 31.01.2023 11:10
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    Çocuğunun yanında müstehcen görüntüler çekmişti! Savcılıktan flaş karar

    Son dakika haberine göre canlı yayında çocuğunun bulunduğu ortamda erotik içerikli müstehcen görüntüler çekerek bu anları sosyal medyada paylaşan kadın hakkında gözaltı kararı verildi.

    takvim.com.tr
    Çocuğun yanında müstehcen görüntülere soruşturma

    Sosyal medya, yanında çocuğuyla takipçilerine erotik içerikli yayın yapan kadının videosu büyük tepki çekti.

    DONDURMAYLA POZLAR VERDİ
    Söz konusu görüntülerde canlı yayın açan bir kadının izleyenlere çeşitli pozlar verdiği anlar yer alıyor. Kadın kameraya bakıp kahkaha atarken elinde dondurma tuttuğu görülüyor.

    ÇOCUK DA YAYINA DAHİL OLDU
    Devamında ise elindeki dondurmayı, odada çocuğu olduğu iddia edilen kişiye uzatıyor ve izleyicilerine poz vermeye devam ediyor.

    SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
    Yayının ilerleyen kısımlarında bir yandan çocukla ilgilenip bir yandan takipçilerine poz vermeye devam eden kadın sosyal medyada büyük eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi kadının çocuğunun yanından para için böyle bir şey yapmasına tepkisini dile getirdi.

        SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
        Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çeken anne, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



        GÖZALTI KARARI VERİLDİ
        Yapılan incelemede söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceği değerlendirilmesine varıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı. Aynı zamanda videodaki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açan kadın videosu infial yarattı

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