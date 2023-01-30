Denizde 85 yaşındaki kadının cesedi çıktı! Kızı sinir krizi geçirdi

Maltepe sahilinde kadın cesedi bulundu. Cesedin annesine ait olduğunu gören kadın sinir krizi geçirdi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BULDU
Maltepe'ye kızını ziyarete gelen 85 yaşındaki Melek Tokay, sahilde yürüyüş yapacağını söyleyerek evden çıktı.
Maltepe sahilinde saat 12.30 sıralarında devriye gezen güvenlik görevlileri, kayalıklarda bir kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Tokay'ın kızı Gülgez Karataş da annesini aramak için geldiği sahilde, polis ekiplerini gördü. Cesedin annesine ait olduğunu teşhis eden Karataş sinir krizi geçirdi.