Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.01.2023 15:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2023 15:35
    ABONE OL

    Denizde 85 yaşındaki kadının cesedi çıktı! Kızı sinir krizi geçirdi

    Maltepe sahilinde güvenlik görevlileri tarafından kadın cesedi bulundu. Denizden dalgıç polisler tarafından çıkarılan cesedin, 85 yaşındaki Melek Tokay'a ait olduğu belirlendi. Tokay'ın sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapmaya çıktığı öğrenilirken; cesedi teşhis eden kızı sinir krizi geçirdi.

    AJANSLAR
    Son yürüyüşüne çıktı

    Maltepe sahilinde kadın cesedi bulundu. Cesedin annesine ait olduğunu gören kadın sinir krizi geçirdi.

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BULDU
    Maltepe'ye kızını ziyarete gelen 85 yaşındaki Melek Tokay, sahilde yürüyüş yapacağını söyleyerek evden çıktı.

    Maltepe sahilinde saat 12.30 sıralarında devriye gezen güvenlik görevlileri, kayalıklarda bir kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    Tokay'ın kızı Gülgez Karataş da annesini aramak için geldiği sahilde, polis ekiplerini gördü. Cesedin annesine ait olduğunu teşhis eden Karataş sinir krizi geçirdi.

        DENİZDEN DALGIÇLAR ÇIKARDI
        Kayalıklara sıkışan ceset, dalgıç polis ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

        Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Melek Tokay'ın cenazesi Adli Tıp morguna gönderildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Yaşam Denizde 85 yaşındaki kadının cesedi çıktı! Kızı sinir krizi geçirdi
            SON DAKİKA