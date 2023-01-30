Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, sitenin bahçesinde yan yana park halinde bulunan 5 araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde, sitenin bahçesinde park halindeki araçlardan birinde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, yan yana olan diğer araçlara da sıçradı. Yangını fark eden site sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ancak 5 araç da kullanılamaz hale geldi.

ELEKTRİK AKSAMI SEBEBİYLE ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. İtfaiye ile yapılan ilk inceleme sonucu yangının, araçlardan birinde elektrik aksamı kaynaklı çıktığı ve alevlerin diğer araçlara sıçradığı tespit edildi.