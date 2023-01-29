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    • Yaşam
    • 29.01.2023 15:04
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    • 29.01.2023 15:04
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    Son dakika: Kasımpaşa'da feci kaza: 4 yaralı

    Beyoğlu Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nde makas atmaya çalıştığı iddia edilen sürücünün aracı kontrolden çıkarak, duvara çarptı. Motoru ve lastiği kopan araçtaki 3 kişi yola fırlarken, 1 kişi de araç içerisinde sıkıştı.

    Kasımpaşa’da feci kaza: 4 yaralı

    Beyoğlu Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nde saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin sürücüsü makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil tünelin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 3 kişi araçtan dışarıya fırlarken, bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazanın etkisiyle aracın motoru ve lastiği yerinden koparak yola savruldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisindeki yolcuyu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

    Yaralılar Furkan İsmet Şanlı, Oğuz Kaan Taşçı, Rabia Acar ve Gülşah Açıkgöz ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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