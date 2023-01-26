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    • Yaşam
    • 26.01.2023 09:19
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    • 26.01.2023 09:19
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    Gecekondu kömürlüğünde yangın: Cesedi bulundu

    Son dakika haberi! İstanbul Kağıthane’de gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Gecekonduda olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kömürlükte yangın: Cesedi bulundu!

    Yangın, Kağıthane Keskingil Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda saat 06.30 sıralarında çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, anne baba ve oğullarının kaldığı gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    İTFAİYE 52 YAŞINDAKİ EYÜP ARDIÇ'IN CESEDİ İLE KARŞILAŞTI
    İtfaiye ekipleri gecekondunun kömürlüğünde yaşadığı iddia edilen 52 yaşındaki Eyüp Ardıç'ın cesedi ile karşılaştı. Çevreye güvenlik şeridi çeken ekiplerin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

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