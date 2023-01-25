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    Kış bu yıl kendine hasret bıraktı! Tunceli'de çekilen fotoğraf büyük şaşkınlık yarattı

    Kış bu yıl kendine hasret bıraktı! Yağışların düşmesiyle kuralık alarmı başladı! Geçtiğimiz yıl kar kalınlığının 2.5 metreye ulaştığı Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde dün çekilen fotoğrafları görenler şaştı kaldı! Çünkü Türkiye’nin en soğuk ilçesinde ne tek damla yağmur ne de kar vardı..

    ’Kar’makarışık

    Kara kış kapıdan baktırır sözü, tarihe karıştı! Çünkü kış bu kez merakta bıraktı! Ocak ayının bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen beklenen kar ve yağmur bir türlü yağmadı. Türkiye'nin dört bir yanında kuralık alarmları çalmaya başladı. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde kar örtüsüyle kaplı olan Tunceli'nin bin 500 rakımlı Ovacık İlçesi, son yılların en kurak günlerini yaşadı! Her yıl metrelerce karın yağdığı ilçede mevsim normallerinin bile üstünde sıcaklık vardı. Eski kış manzaralarının yaşanmadığı köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar meralarda otlatıldı. Bölge sakinlerinden Mesut Aslan "Geçen yıl bu zamanlar hayvanları ahırdan çıkartamazdık. Şimdiyse merada otlatıyoruz. Geçen sene bu zamanlar 2,5 metreden fazla kar vardı. Şimdi kar kalınlığı 5 santimetre yok" ifadesini kullandı.



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    Haberler Yaşam Kış bu yıl kendine hasret bıraktı! Tunceli'de çekilen fotoğraf büyük şaşkınlık yarattı
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