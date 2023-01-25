Kara kış kapıdan baktırır sözü, tarihe karıştı! Çünkü kış bu kez merakta bıraktı! Ocak ayının bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen beklenen kar ve yağmur bir türlü yağmadı. Türkiye'nin dört bir yanında kuralık alarmları çalmaya başladı. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde kar örtüsüyle kaplı olan Tunceli'nin bin 500 rakımlı Ovacık İlçesi, son yılların en kurak günlerini yaşadı! Her yıl metrelerce karın yağdığı ilçede mevsim normallerinin bile üstünde sıcaklık vardı. Eski kış manzaralarının yaşanmadığı köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar meralarda otlatıldı. Bölge sakinlerinden Mesut Aslan "Geçen yıl bu zamanlar hayvanları ahırdan çıkartamazdık. Şimdiyse merada otlatıyoruz. Geçen sene bu zamanlar 2,5 metreden fazla kar vardı. Şimdi kar kalınlığı 5 santimetre yok" ifadesini kullandı.