Hapı yuttun avukat!

Aydın merkezli 29 ilde jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı ortaya çıkmıştı. Tutuklanan 30 şüpheliden biri olan İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar'ın sosyal medyadan uyuşturucu madde kullanımı ilgili yayınladığı skandal video ortaya çıktı. Akar, ilk videosunda, "Türkiye'de uyuşturucu kullanmak suç değildir. Onun dışında da uyuşturucu madde ile yakalanmadığınız sürece. Kimse sizin kanınıza tutup da bakamaz. Diyelim ki, uyuşturucuyu yuttunuz. Suçüstü hali değil. Polis durdurup sizin kanınıza bakamaz ki. Uyuşturucu madde yuttunuz, çıktınız ama bunu kimse bilmiyor ki. Bu kapının dışından çıktıktan sonra suçüstü yapmadıktan sonra polis alıp da kanınıza bakamaz. Normal hayatta buna bakamaz. Uyuşturucu madde yer temin etmek suç. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmak suç" şeklinde konuştuğu görülüyor.