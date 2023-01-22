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    • Yaşam
    • 23.01.2023 01:50
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    • 23.01.2023 01:51
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    Gaziantep'te feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 yaralı

    Gaziantep'te Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Bir minübüs ile iki otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi de yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gaziantep’te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen minibüs ve otomobille çarpıştı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada otomobildeki Kamil Akgün yaşamını yitirdi, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

    Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 yaralı
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