Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar

Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 17 mermi ve 0,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kundaklama olayında kullanılan motosikleti Hamidiye Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamircisinde parçalayan iki kişi daha gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azmettiricisi olduğu saptanan ağabeyi F.E.D. ve diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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