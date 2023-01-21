Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.01.2023 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2023 11:17
    ABONE OL

    Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar

    Son dakika haberi! İstanbul’da kendilerini dairelerinden çıkaran ev sahiplerinin aracını yakarak kundaklayan iki kardeş, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

    takvim.com.tr
    Kiracı dehşeti! Ev sahibinin aracını kundakladılar

    İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 13 Ocak Cumartesi günü Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Battal Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.

    Kiracı dehşeti! Ev sahibinin aracını kundakladılar

    Motosikletle bir sokağa giren bir kişi; bir aracı yakarak kundakladı.

    Kamera görüntülerini incelemeye alan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren kişinin K.D. (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde; K.D.'nin ağabeyi olan F.E.D.'nin, kundaklanan aracın sahibi M.A.'nın babasının evinde bir süre kiracı olarak oturduğu tespit edildi.

        Kiralık evden mağdur şahsın babasının zoruyla çıkartılan F.E.D.'nin kundaklama olayını kardeşine yaptırdığı belirlendi. K.D. ve F.E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

        Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 17 mermi ve 0,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kundaklama olayında kullanılan motosikleti Hamidiye Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamircisinde parçalayan iki kişi daha gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azmettiricisi olduğu saptanan ağabeyi F.E.D. ve diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Borcun üstü çiziliyor!
        Haberler Yaşam Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar
            SON DAKİKA