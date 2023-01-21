Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 13 Ocak Cumartesi günü Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Battal Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.
Motosikletle bir sokağa giren bir kişi; bir aracı yakarak kundakladı.
Kamera görüntülerini incelemeye alan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren kişinin K.D. (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde; K.D.'nin ağabeyi olan F.E.D.'nin, kundaklanan aracın sahibi M.A.'nın babasının evinde bir süre kiracı olarak oturduğu tespit edildi.