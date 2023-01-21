Diyalizde aşkı buldu nakilin ardından anne oldu

Böbrek hastası genç kadın, hastanede önce hayatının aşkıyla tanıştı. Düğünün ardından yapılan nakille hayata sarıldı. Geçtiğimiz günlerde de evladını kucakladı. Hikayesi, herkesi duygulandırdı. İstanbul'da yaşayan Ümran Mantar, böbrek hastalığına yakalandı. İki böbreği de iflas edince nakil listesine alındı. Bir yandan da diyalize girmeye başladı. Tam 'Hayatım bitti' dediği anda tedavi gördüğü hastanede kendisiyle aynı kaderi yaşayan Taner'le tanıştı. İlk görüşte aşık olan ikili, evlilik kararı aldı.







Düğünden kısa bir süre sonra kadavradan yapılan nakille hayata sarılan Ümran, annelik hayali kurmaya başladı. 7 yıl boyunca anne olmak için çabaladı. Ancak nakil sonrası doğal yollarla gebelik oluşmayınca tüp bebek tedavisi uygulama kararı aldı. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk'ün uyguladığı kişiye özel tedaviyle hamile kaldı. Kısa süre önce göz bebeği Zeynep'i kucağına aldı. Duygularını şöyle anlattı: Hayatım bitti derken, mutluluğun formülünü buldum. Diyalizde gelen aşk, böbrek nakli ve kızım Zeynep. Kızımız hayatımızda eksik olan rengimizmiş. Dondurulmuş bir embriyomuz var. İlerleyen dönemde kızımıza kardeş düşünüyoruz.

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