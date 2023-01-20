Yüzde yüz azim! Beyza Nur Sezgin'in hedefi milli takıma seçilmek...

Bacakları ve bir kolu olmadan doğan genç kız, sporla hayata sarıldı. Yüzme sporuna başladı. Attığı her kulaçta engelleri aştı... Ordu'da yaşayan 24 yaşındaki Beyza Nur Sezgin, bacakları ve sol kolu olmadan hayata gözlerini açtı.
11 yaşında, yüzme sporuyla tanıştı. 13 yıl boyunca çok çalıştı, çabaladı. Hem engelini aştı hem de şampiyonalara katıldı.
Geçtiğimiz yıl Konya'da düzenlenen Yüzme Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya kazandı. Hayalinde ise milli takıma seçilmek vardı.
Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sezgin, "Yüzmeye başladıktan sonra bana öz güven geldi. Bu hayatta neleri başarabileceğimi gördüm. Önceleri gelecek kaygılarım vardı. Şimdi ise azmiyle örnek birisi olduğumu düşünüyorum. Çok ama çok mutluyum. Daha önce evde oturan Beyza ile sporcu Beyza arasında dağlar kadar fark var. İnşallah bana inanan ve güvenen başta ailem ve hocalarıma mahcup olmadan hedeflerime ulaşırım. Hedefim milli takıma girebilmek. Ben de ülkemi organizasyonlarda temsil etmek istiyorum" açıklaması yaptı.