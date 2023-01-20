Yüzde yüz azim! Beyza Nur Sezgin'in hedefi milli takıma seçilmek...





Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sezgin, "Yüzmeye başladıktan sonra bana öz güven geldi. Bu hayatta neleri başarabileceğimi gördüm. Önceleri gelecek kaygılarım vardı. Şimdi ise azmiyle örnek birisi olduğumu düşünüyorum. Çok ama çok mutluyum. Daha önce evde oturan Beyza ile sporcu Beyza arasında dağlar kadar fark var. İnşallah bana inanan ve güvenen başta ailem ve hocalarıma mahcup olmadan hedeflerime ulaşırım. Hedefim milli takıma girebilmek. Ben de ülkemi organizasyonlarda temsil etmek istiyorum" açıklaması yaptı.



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