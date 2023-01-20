Antalya’da bir tuhaf olay! 5 milyar dolarlık mirasa 700 mirasçı!

Sabah'ta yer alan habere göre, Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaltı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor.
Günümüzde üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan, Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan 5 milyar dolar değerindeki arazi için hak iddia edenlerin sayısı bir dönem 2 bin 400'lere kadar çıktı.