Antalya’da bir tuhaf olay! 5 milyar dolarlık mirasa 700 mirasçı!

Sabah'ta yer alan habere göre, Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaltı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor.