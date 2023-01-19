Banka müdüründen 9 milyonluk vurgun! Ayrıntılar ortaya çıktı: 3 yıldır aralıksız şekilde...





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise bankada görevli şube müdürü Ayşe Pelin Üner'in konumu itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı belirtildi. Açıklamada, "Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli dün gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra 'zimmet' suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN