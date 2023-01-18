3 bin 300 yıllık gizemli hazine İstanbul'a geliyor! Mısır tarihinin en çok bilinen firavunu Tutankhamun mezarından çıkanlar...





Prof. Dr. Ortaylı, "Ne olursak olalım, istesek de istemesek de, bilsek de bilmesek de hepimiz Mısırlıyız çünkü bu bir medeniyet meselesi. Medeniyet Yunanla başlamıyor. Mezopotamya'yla başlıyor ama galiba devamlılık ve tutarlılık açısında Nil Deltası'nın zenginliği böyle bir medeniyeti yaratmış. Mısır'dan bize ne falan denemez çünkü Mısırla ilgili eserler, topraklarımızda da var. Mısır'a, Mezopotamya'ya falan ilgi duymak demek, Osmanlı devrinde, Osman Hamdi Bey'in Mezopotamya'da, Lübnan'da yaptığı kazılar... Bunu iyi bilmek zorundayız. Gençlerimize öğretmek zorundayız. Akıllı gençlerimizin bu sahaya yönelmesini temin etmek zorundayız. Bunların hepsi replikadır. Bunu katiyen kimse küçümsemesin çünkü bu dünya hırsızlar dünyasıdır. Arkeologlar çalıyor, arkeologlara fırsat kalmadan bir takım amatör arkeologlar çalıyor. Hırsızlar var ve Türklerin en büyük kaçakçılık sanatı bu alanda gelişiyor. Türk halkının en büyük kumar cinsi de doğrudan doğruya hazineciliktir. 2 bin 3 bin yılın sonraki 2 bin yıla naklini gösteren canlı şeyler burada. İlerde inşallah Avrupa müzelerinde çok bulunan bu mezar resimlerini incelememiz, başka bir sergide mümkün olur. Bunu göreceğiz. Tutankhamunun kendi mezarı... Üstündeki maske... Yolculuğa ait şeyler... Erken yaşta ölmüştür. Bunlar hep konudur fakat şurası bir gerçek ki mezarının bulunuşu ve Mısır medeniyetine aksettirişi dolayısıyla bizim en çok bildiğimiz adamdır" diye konuştu.