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    Kurye Muharrem Can İncir'in piyona performansı sonrası bomba iddia: "Reklam kokusu geliyor"

    Kurye Muharrem Can İncir, sipariş götürdüğü otelde piyano çaldı. Tüm Türkiye'den destek aldı. Ancak olayın reklam olduğu iddiası ortaya atıldı! Sosyal medya çalkalandı...

    Reklam iddiası gündemi salladı!

    İstanbul'da kurye Muharrem Can İncir, sipariş götürdüğü otelde piyanonun başında geçti. Türk Marşı'nı çalarak izleyenleri mest etti! Videoya çekilen o anlar, tüm Türkiye'yi büyüledi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisine sınırsız destek geldi.

    Kimi piyano hediye etti, kimi de eğitim masraflarını üstlendi. Önceki gece dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'la birlikte sahne alan Can İncir, tartışmaları da beraberinde getirdi.

    KURYEDEN MUHTEŞEM PİYANO PERFORMANSI | VİDEO İZLE

    Birçok kişi, olayın 'reklam' olduğunu, gencin aslında kurye olarak çalışmadığını iddia etti! Bazı Twitter kullanıcıları "Olayda yalnızca çalıştığı firmanın adı geçiyor" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyadaki yorumlar ise dikkat çekti...


    Çok iyi senaryo. Kurye şirketi için iyi bir reklam oldu.
    Kurye şirketinin bir sonraki hamlesi ne acaba?
    Bu piyanocu işinden reklam kokusu geliyor!
    Çocuk o kadar güzel çalmasına rağmen hala ismi ile anılmıyor. Neden hala kurye genç?
    Bu genç kurye olarak çalışmıyor. Hepsi ajite ve şov!
    Mükemmel bir reklam algoritması.

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    Haberler Yaşam Kurye Muharrem Can İncir'in piyona performansı sonrası bomba iddia: "Reklam kokusu geliyor"
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