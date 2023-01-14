İntikam ateşi: Kendilerini bıçaklayanı bir yıl sonra vurdular

Erzurum'da Recep Sar (25), geçen yıl ortağı olduğu giyim mağazasında tartıştığı Alican Y. (19) ve Alpaslan A.'yı (18) bıçakla yaraladı. 3 gün önce de iki kişi, 1 yıldır kin beslediği Sar'ın döner dükkanını bastı. Döner kesen adama birisi tabanca, diğeri pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Gözünden yaralanan Sar, ameliyata alındı. Zanlılar, gözaltına alındı.

BELARUS!

Hakim karşısına çıkan tacizci, 4.5 yıl hapse çarptırıldı. Karar onanırsa cezaevine girecek.

KENDİSİ 36 BÖBREĞİ 2 YAŞINDA!

Balıkesir'de yaşayan Cafer Gürbüz (36), 11 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği yaşadı. 15 yaşındayken ise ölen kişinin böbreğiyle hayata bağlandı. 2'si çalışmayan 3 böbreğiyle yaşamaya başladı. Nakil yapılan böbrek 2015'de işlevini yitirince tekrar hemodiyalize bağlandı. 4 sene sonra ise 2 yaşında ölen bir bebeğin ailesinin bağışladığı 2 böbrek nakledildi. Bu şekilde vücudundaki 5 böbrek ile 3 yıl yaşayan Gürbüz'ün, kendisine ait 2 böbreği geçen yıl alındı. Yapılan nakiller sonrası yaşama tutunmayı başardı. Artık doya doya su içtiğini söyleyen Cafer Gürbüz, nakil olanlar dahil tüm organlarını bağışlama kararı aldı.



YARDIM SMANI

İstanbul'da yaşayan Rabia- Mehmet Engüzel çiftinin çocukları Özgür, 2021'de dünyaya geldi. Kısa süre sonra SMA Tip-2 hastası olduğu belirlendi. Hastalığın tedavisi ise Dubai'deydi. Aile, 1 milyon 820 bin dolar tutan tedavi masrafları için valilik izniyle yardım kampanyası düzenledi. Gerekli paranın henüz yüzde 2'lik bir kısmının toplandığını belirten aile yardım istedi: Oğlumuzun iyileşmesi için desteğinize ihtiyacı var. Lütfen sesimizi duyun!



BİR TALİHLİYE 343 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 343 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 190'ar, 8 bilenler 543'er, 7 bilenler 96'şar, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.