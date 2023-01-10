Er Sait Çığcı 7 yıl sonra şehit sayıldı! "Çocuğuma bir mezar bir su istiyorum"

Kahramanmaraş'ta 2007 yılında ağabeyinin kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu ablası Muazzez Çığcı ile yengesi Tülay Çığcı'yı kaybeden Sait Çığcı, kazadan yaralı olarak kurtuldu, ancak psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.
Daha sonra vatani görevini yapmak için silah altına alınan Çığcı'nın psikolojik sorunları burada da devam etti ve 3 kez intihara teşebbüs etti. Kars Boğatepe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı sırada hastaneye sevk edilen Jandarma Er Sait Çığcı hakkında doktor, hizmette yararlı olamayacağı, hatta diğer askerleri de olumsuz etkileyeceğine dair rapor düzenledi.
KENDİNİ ASTI
Bu rapora rağmen terhis edilmeyen Çığcı, 26 Ekim 2015 tarihinde kendini asarak intihar etti.
ÇIĞCI AİLESİNİN AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI
Sait Çığcı'nın ailesi, rapor olmasına rağmen çocuklarının terhis edilmediğini, bu nedenle Kars Boğatepe Jandarma Komutanlığı'nın ihmali olduğunu gerekçe göstererek çocuklarının şehit sayılması için Ankara 15'inci İdare Mahkemesi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açtı. Mahkeme, geçen yılın sonunda Sait Çığcı'nın şehit sayılmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde ablası ve yengesini kaybettiği kazanın Çığcı'yı psikolojik olarak olumsuz etkilediği belirtilerek, şöyle denildi:
"Sait Çığcı'nın askerlik yaptığı süreç içerisinde evde çalışan kimsenin olmaması durumunu dert ettiği ve psikolojik sorunlarını tetiklediği, kollarında jilet izlerinin bulunduğu, tavırlarının mesafeli olduğu, son 1 yıldır aşırı alkol kullanımı olduğu, askerlik sürecinde 3 kez intihar girişimi olduğu, hizmette yararlı olmayacağı ve diğer er ve erbaşları olumsuz etkileyeceğinin Jandarma Sağlık Asteğmen Psikolojik Danışman Z.G. tarafından tespit edildiği halde müteveffa Sait Çığcı'nın askerlik görevine devam ettirildiği ve adı geçenin 26 Ekim 2015 günü ası suretiyle intihar ederek vefat ettiği görülmektedir. Bu durumda, davacının oğlunun askerlik vazifesini yaptığı sırada psikolojisinin iyi olmadığının, askerlik görevinin ailesinin geçim kaygısından dolayı müteveffa Sait Çığcı'nın psikolojik sorunlarını tetiklediği ve hizmette yararlı olmayacağının psikolojik danışman tarafından tespit ve tevsik edilmesine karşın, adı geçenin terhis edilmeyip askerlik görevine devam ettirilmesi nedeniyle, vefatın askerlik vazifesinin neden ve tesiri ile meydana geldiğinin kabulü gerektiği sonucuna varıldığından, vazife malullüğü hükümleri uygulanması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı vazife malullüğü aylıklarının idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine oy birliğiyle karar verildi."