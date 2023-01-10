Er Sait Çığcı 7 yıl sonra şehit sayıldı! "Çocuğuma bir mezar bir su istiyorum"

Kahramanmaraş'ta 2007 yılında ağabeyinin kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu ablası Muazzez Çığcı ile yengesi Tülay Çığcı'yı kaybeden Sait Çığcı, kazadan yaralı olarak kurtuldu, ancak psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

Daha sonra vatani görevini yapmak için silah altına alınan Çığcı'nın psikolojik sorunları burada da devam etti ve 3 kez intihara teşebbüs etti. Kars Boğatepe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı sırada hastaneye sevk edilen Jandarma Er Sait Çığcı hakkında doktor, hizmette yararlı olamayacağı, hatta diğer askerleri de olumsuz etkileyeceğine dair rapor düzenledi.

KENDİNİ ASTI

Bu rapora rağmen terhis edilmeyen Çığcı, 26 Ekim 2015 tarihinde kendini asarak intihar etti.