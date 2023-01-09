Genç kız staj için gittiği ofiste dehşeti yaşadı! Cinsel taciz ses kayıtlarına yansıdı

Konya'da lise öğrencisi Ç.G. (15), staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde dehşeti yaşadı. Mali müşavir M.Ş'nin (42) cinsel saldırısına uğrayan genç kız polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI
Kız Meslek Lisesi'nde muhasebe finansman bölümünde okuyan Ç.G., Aralık ayında bir arkadaşının da staj yaptığı merkez Meram ilçesinde bulunan mali müşavirlik ofisine gitti.
Burada bir süre bekleyen Ç.G., daha sonra staj yeri ayarlayacağını söyleyip çağırması üzerine mali müşavir M.Ş'nin ofisine girdi. M.Ş., iddiaya göre burada genç kızı öptü ve ardından da üzerindeki kıyafetleri açıp cinsel saldırıda bulundu.
KIZ ÇOCUĞUSUN ADIN ÇIKAR
Sabah gazetesinin haberine göre; yaşadıklarını bir süre kimseye anlatamayan Ç.G. durumu önce okuldaki öğretmenine anlattı. Öğretmen, 'Kız çocuğusun, adın çıkar' dedi.