Genç kız staj için gittiği ofiste dehşeti yaşadı! Cinsel taciz ses kayıtlarına yansıdı

M.Ş., 'Özür dilerim abim, bir anlık oldu', 'İstemeden oldu, bir daha olmaz zaten. Nefsime yenik düştüm', 'Sana yaptıklarımdan pişman oldum, hataydı, ne diyeceğimi bilemiyorum' diyerek adeta kendisini ele verdi.

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