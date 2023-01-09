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    • Yaşam
    • 09.01.2023 09:24
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    • 09.01.2023 09:38
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    Genç kız staj için gittiği ofiste dehşeti yaşadı! Cinsel taciz ses kayıtlarına yansıdı

    Konya'da lise öğrencisi Ç.G. (15), staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde cinsel saldırıya uğradı. Yaşadıklarını anlattığı öğretmeninin, "Kız çocuğusun, adın çıkar" uyarısıyla şaşkına dönen genç kız, polise giderek şikayetçi oldu. Ortaya çıkan ses kayıtları ve genç kızın ifadesi yaşanan mide bulandırıcı olayın detaylarını ortaya çıkardı.

    Genç kız staj için gittiği ofiste dehşeti yaşadı!

    Konya'da lise öğrencisi Ç.G. (15), staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde dehşeti yaşadı. Mali müşavir M.Ş'nin (42) cinsel saldırısına uğrayan genç kız polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI
    Kız Meslek Lisesi'nde muhasebe finansman bölümünde okuyan Ç.G., Aralık ayında bir arkadaşının da staj yaptığı merkez Meram ilçesinde bulunan mali müşavirlik ofisine gitti.

    Burada bir süre bekleyen Ç.G., daha sonra staj yeri ayarlayacağını söyleyip çağırması üzerine mali müşavir M.Ş'nin ofisine girdi. M.Ş., iddiaya göre burada genç kızı öptü ve ardından da üzerindeki kıyafetleri açıp cinsel saldırıda bulundu.

    KIZ ÇOCUĞUSUN ADIN ÇIKAR
    Sabah gazetesinin haberine göre; yaşadıklarını bir süre kimseye anlatamayan Ç.G. durumu önce okuldaki öğretmenine anlattı. Öğretmen, 'Kız çocuğusun, adın çıkar' dedi.

        Ç.G. de daha sonra istismara maruz kaldığı ofiste staj yapan arkadaşına yaşadıklarını anlattı. Arkadaşının durumu polise anlatmasını söylemesi üzerine Ç.G. eve gelen polislere istismarı uğradığını söyledi.

        Gözaltına alınan M.Ş. 24 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÇOK TATLISIN, ÇOK SEKSİSİN
        Ç.G. Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşımın staj yaptığı mali müşavirlik ofisine gittim. Arkadaşım ve mali müşavirin oğlu bir takım işler için dışarı çıktı.

            Ofiste çalışan diğer kişide erken çıkacağın söyleyip, gitti. Beni odasına çağırdı. Oturduğum yerde yanıma geldi ve 'Çok tatlısın beni tahrik ediyorsun' dedi. Çenemden tutup beni yanağımdan öptü.

            Ne yapıyorsun dedim, 'Kusura bakma abim kendime hakim olamadım' dedi. Bana 'Ofis kalabalık ama ben yine de seni alırım, çok seksisin' dedi.

            Kolumdan tutup üzerimdeki kıyafetleri çekiştirdi.

                Cinsel bölgelerim açılınca ellemeye başladı. Öpmeye çalıştıkça onu ittim. Eylemine devam edince bağırıp yardım istedim" dedi.

                SES KAYDI İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARDI
                Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten M.Ş. ise kendisini iftira atıldığını ve bu nedenle Ç.G'den şikayetçi olduğunu söyledi.

                Ç.G'nin savcılığa verdiği ses kaydı ise adeta M.Ş.'yi ele verdi.

                    Genç kız kendisine neden böyle bir şey yaptığını, psikolojisinin bozulduğunu söylediği kayıtlarda M.Ş. genç kıza 'abim' diye konuştuğu görüldü.

                    M.Ş., 'Özür dilerim abim, bir anlık oldu', 'İstemeden oldu, bir daha olmaz zaten. Nefsime yenik düştüm', 'Sana yaptıklarımdan pişman oldum, hataydı, ne diyeceğimi bilemiyorum' diyerek adeta kendisini ele verdi.

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                    Haberler Yaşam Genç kız staj için gittiği ofiste dehşeti yaşadı! Cinsel taciz ses kayıtlarına yansıdı
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